〈虎笑麵屋〉的〈台灣溫體牛肉湯〉，是用台灣牛的沙朗心去涮燙，每碗內有50公克。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的麻辣湯頭，是按作川味麻辣鍋鍋底湯頭作法熬煮，並沖了花椒油，味道鮮香麻辣。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的〈滿滿牛肉套餐〉，碗內美國薄切牛肉「滿滿的」，吃來很過癮。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的〈滿滿牛肉湯〉，所用的牛肉是薄切的美國牛培根，吃來帶著微微彈Q口感。（圖／姚舜）

把台灣溫體牛和麻辣鍋「送作堆」，並和口感彈Q有勁的〈麻辣乾拌麵〉與溏心蛋和小菜搭配，以定食套餐的型式一塊呈現，這是台北市民生社區三民路113巷內〈虎笑麵屋〉的人氣招牌套餐之一。麻辣控並可另外單點〈麻辣米血糕〉、〈麻辣鴨血豆腐〉，或〈麻辣牛筋〉，一次兼饗「麻辣燙」的食趣，因為好吃加上時尚現代的店裝頗有幾分文青風，所以雖開在傳統社區巷弄，經口耳相傳，很快就吸引不少食客專程聞香而來，其中有打扮入時的飲食男女，還有司機載來的企業菁英，是一家「有質感」的麵店。

「就想試試呀！」，〈虎笑麵屋〉的年輕老闆「小薛」薛宏有說自己的創業動機。學校念竹保險金融，入了社會先在金融業工作了6年，後來跨入餐飲業，在知名麻辣鍋店歷練，主要負責行銷與開店，作出了心得後「總想自己幹」、「看看自己行不行」。剛好，淡江大學的同學James簡士榮也想創業，於是兩個人集資湊了錢、頂下店面就開起麵店了。

〈虎笑麵屋〉的〈滿滿牛肉湯〉，所用的牛肉是薄切的美國牛培根，吃來帶著微微彈Q口感。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的〈清燉滿滿牛套餐〉，所用的牛肉也是美國牛培根，口感彈Q。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的〈麻辣豆腐鴨血套餐〉是以〈麻辣乾拌麵〉搭配麻辣豆腐和鴨血，麵碗中並附了一油條可以沾附麻辣醬入口增加口感。（圖／姚舜）

找了老麵廠訂製的麵條，口感彈Q有微微勁道。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的〈麻辣豬血糕〉，上桌時碗內襯著麻辣醬，並灑了花生粉和蔥花，口感軟糯入味，食在過癮。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的「虎笑」，台語發音與「好笑」（whole chou)有點相近，但若以小吃店或麵店的角度看，兩個年輕老闆其實「可不是隨便混口飯吃的」。兩個人過去都曾在連鎖餐飲業歷練，從內場廚務到外場服務的SOP都了然於胸，所以麵店雖小，從裝潢陳設、食材用料、烹調料理，到呈盤出餐，全都有板有眼、有模有樣，不像生手創業，反倒像連鎖餐飲集團有備而來創品牌、開新店。

將麻辣鍋、台灣溫體牛、乾拌麵幾個元素串在一起，確實是個好主意。麵，是「剛需」食品，天天可吃，只要味道夠好，天天吃不膩。麻辣鍋，有特定族群喜歡，尤其是年輕千禧世代，但傳統麻辣鍋很難一個人享用，如果將之縮小成了「一碗湯」，就解決了問題。產地直送的台灣溫體牛，口感柔嫩連和牛都比不上，採台南傳統「過橋」方式燙熟，更能體現台灣牛生而優越的特質。於是這幾個元素組合後就成了〈虎笑麵屋〉的主力商品。

〈虎笑麵屋〉的麻辣湯頭不含糊，是用牛骨湯和麻辣鍋底料混和熬製。湯，是用牛大骨和腿骨，再加了紅蘿蔔等蔬菜熬製。底料麻辣醬則是按四川麻辣醬作法炒製，用到的辛香料與醬料包括了：辣豆瓣、黑豆瓣、豆豉、酒釀不同的花椒、辣椒，還有許多藥材，用一口大鍋炒製，炒時怕黏鍋，每5分鐘得拿著大鍋鏟攪拌一次，所以人還不能離開鍋子。炒多久？8小時，「邊炒邊流淚」，因為辛香料味道往上衝，所以這活兒就是小薛和James輪流幹，別人做不來。

〈虎笑麵屋〉的〈麻辣鴨血〉是浸泡在麻辣湯汁中低溫慢滷，口感柔滑細緻且很入味。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的菜牌上亦有一些小菜，可讓客人搭配麵食，呈盤乾淨清爽。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的〈麻辣牛筋〉，滷製時間掌握恰到好處，口感非常彈Q且入味。（圖／姚舜）

〈虎笑麵屋〉的小菜〈煙燻豬耳朵〉，薄脆彈牙且煙燻味迷人。（圖／姚舜）

開在台北市民生社區三民路巷內的〈虎笑麵屋〉，門面與室內裝潢簡約現代。（圖／姚舜）

底料炒好了加在牛骨湯熬煮，湯內另外還會加入用台灣牛修下邊角肉煉製的牛油，加了燙熟的牛肉後，上桌前再淋點香麻油和花椒油，有了牛骨、牛油助威，這湯，自是鮮香麻辣俱足了。

溫體牛用的是台灣牛的沙朗心，這個部位口感柔嫩且富肉汁，一碗內下了50公克。牛肉控若覺得50公克吃來不過癮，可以考慮吃〈滿滿牛套餐〉，這用的是美國牛的培根部位，薄切燙熟，口感帶點彈Q，滿滿的一整碗，看起來就很澎湃。

〈虎笑麵屋〉的麵條亦有講究，他們找到了中和的工手製麵廠客製，麵條有點彎曲、口感彈Q有勁，乾拌時吸附醬汁，兼不夠辣還可另外再加辣油，口感與味道皆很誘人。

不吃牛的人可以點〈麻辣鴨血豆腐套餐〉，鴨血和豆腐皆入味，搭配麻辣乾拌麵不會無趣。〈麻辣米血糕〉、〈麻辣牛筋〉和〈煙燻豬耳朵〉的風味與口感也不俗，煮到恰到好處的米血糕，沾了麻辣醬和花生粉，再灑了蔥花，真的擋不住。牛筋也是滷功到位，彈Q有勁卻不是「死硬派」，真希望他們切大塊點，吃來更過癮。薄脆的豬耳朵，除了食之有聲，煙燻味更是迷人。

民生社區〈虎笑麵屋〉沒有菜單，所有菜式是寫在黑板上讓客人點食。（圖／姚舜）

為了有自己的事業〈虎笑麵屋〉負責人小薛（左）和James攜手創業，希望日後能發展連鎖。（圖／姚舜）

(工商 )