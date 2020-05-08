台驊投控(2636)由於2月新冠肺炎疫情，導致大陸封城、封港及延遲復工，且工廠因缺工、缺原物料及跨城市運輸中斷等問題無法生產出貨，直至3月中旬，內陸交通及港口方可正常營運，影響第1季營運，單季營收25.36億元，年減2％，稅後淨利0.22億元年減39.54％，每股盈餘0.19元。不過，海空運運價上揚，第2季訂艙需求仍相當高，對公司營運將帶來反彈。

台驊指出，集團將近70％營收來自大陸地區，受到疫情影響，大陸地區(含香港)營收年減6.4％。由於自中美貿易戰以來集團持續進行分散市場營運策略，有效降低疫情對公司的影響，今年第1季，台灣及東南亞地區營收年成長8.24％及8％，集團第1季營收僅小幅下滑2％。

今年第1季保留營運資金彈性，並嚴格進行客戶結構控管，淘汰應收帳款帳期不良或毛利率不佳客戶，以及執行費用撙節政策，第1季毛利率達16.53％，營業利益0.41億元，年減19.69％。

3月中下旬疫情延伸至日韓歐美等國家，並已陸續祭出封鎖政策抑制疫情擴散，對物流產業因而產生巨大變化。國際海運市場，因全球的鎖國政策，歐美地區停止非必要性產業營運，造成歐美終端非必要性產品品牌廠因而取消或延遲訂單出貨，海運訂艙需求放緩，船公司積極減班方式支撐運價及裝載率。自中美貿易戰以來，加上2月大陸生產端供應鏈斷鏈，目前歐美產品庫存已相當吃緊，推測當疫情緩和時，有機會出現大量訂艙的需求。近期，歐美政府開始研擬逐步解封的計畫，預期第2季末，海運市場有機會出現V型或U型反彈現象。

國際空運市場3月起，因大陸延遲復工、歐美品牌庫存短缺、國際對醫療資源進口需求急迫，空運訂艙需求暴增，惟因全球的鎖國政策，全球航空公司縮減60％以上客運班機，造成空運艙位供給量嚴重短缺，目前全球疫情感染人數已突破300萬人，全球政府及企業全力搶購醫療物資，大陸為醫療物資主要生產國，目前大陸-歐美地區長程線空運運輸需求暴增，空運運價已翻四倍以上，突破歷史紀錄。台驊與航空公司及歐美代理夥伴擁有長期且穩定的良好關係，此時，能取得艙位貨運代理業者，將可取得優勢。

此次疫情，台驊大陸區團隊已與歐美合作代理協力出口多次規模達包機貨量的醫療物資至歐美及東南亞國家。未來，假設5月～6月份疫情持續延燒，醫療物資運輸持續，空運市場將持續暢旺，如疫情緩和時，因終端市場庫存吃緊，急單需求湧現，預期訂艙需求仍相當高。

大陸進口及內貿物流市場，自3月中下旬起，因疫情解封後，出現報復性消費需求。惟因歐美生產端工廠因疫情而關廠，導致歐美進口至大陸的貨物訂單延遲，目前大陸消費者對歐美進口品需求增加，部分客戶大量消耗倉庫庫存，台驊倉庫及運輸業務需求持續成長。預期待歐美工廠復工後，大陸地區將有大量進口業務需求。台驊集團於大陸地區擁有完整倉庫及運輸配送網絡，於上海、香港、蘇州、廣東、昆山等重要城市建置物流倉，內陸運輸網絡覆蓋大陸一、二、三級近400個城市，將可於受惠。

(時報資訊)