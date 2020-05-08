雖然新冠肺炎疫情導致經濟放緩、就業疲弱，但投資人將焦點轉向以電子支付服務商PayPal為首的一連串樂觀財報，周四美股三大指數同步收高，那斯達克指數更收復了2020年初以來的失地。

中國4月出口意外成長，為今年以來首見，亦為市場帶來鼓舞。

周四收盤，道瓊工業指數漲211.25點或0.89%，為23,875.89點。標普500指數漲32.77點或1.15%，為2,881.19點。

那斯達克指數勁揚125.27點或1.41%，為8,979.66點，站回去年底收盤價8,972.60點上方。雖然那指在3月底曾較波段高點跌逾20%，但截至今日已經抹去今年以來的所有跌幅。

標普500指數11大類股中，以今年以來表現相對落後的能源股、金融股與材料股漲幅最大，分別收漲2.47%、2.22%與2.13%；必需消費品股收跌0.41%，表現最差。

PayPal飆漲14%，給標普500指數與那斯達克指數帶來提振。該公司表示，儘管城市開始解封，但保持社交距離措施仍將帶動網購需求，看好第二季線上支付業務將強勁復甦。

媒體公司ViacomCBS與第二大乘車共享平台Lyft在公布財報後，股價亦強勢表態，分別大漲10.3%與21.7%。生技公司Moderna大漲8.7%，該公司正在加快新冠狀病毒疫苗研發，預計初夏展開後期試驗。

(時報資訊)