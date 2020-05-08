成立於德州達拉斯的美國百年連鎖高檔百貨尼曼馬庫斯（Neiman Marcus），7日聲請破產重整，成了新冠疫情掀起關店潮後，全美第2家聲請破產的大型零售商，也將美國零售商違約率推向歷史新高。

新冠疫情讓早就苦於消費者購物習慣改變的零售百貨業雪上加霜，服飾品牌J. Crew不敵疫情，本周稍早根據《破產法第11章》聲請保護，尼曼馬庫斯接棒成為第2家。

根據國際信評機構惠譽（Fitch Ratings），本周接連有J. Crew和尼曼馬庫斯聲請破產後，將美國零售貸款違約率推上13％的歷史新高。

尼曼馬庫斯進入破產保護程序後，取得擁有控制權的債務人融資（debtor-in-possession financing）6.75億美元，維持期間的運作，債權人也承諾另會挹資7.5億美元，用以脫離破產保護。尼曼馬庫斯預計今秋之初就能脫離破產保護。

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