常常看到大家在問第一金、合庫金與華南金，誰最值得存股，其實好像差不多，每年的股利沒差很多，唯一的區別就是股價比較明顯，，現在三檔明顯有價差，以下提供自己小小的看法。

先說結論，我是大量佈局華南金，理由如下：

套用公式：

股價差>兩年的股利差 優先買入

例如

第一金4/27收盤價為21元，預計配息現金1.05元，配股0.3元。

今年獲利衰退，明年預計配息現金1元，0.1元股票。

合庫4/27收盤價為19.5元，預計配息現金0.85元，配股0.3元。

今年獲利衰退，明年預計配息現金0.8元，0.2元股票。

華南金4/27收盤價為18.35元，預計配息現金0.56元，配股0.56元。

今年獲利衰退，明年預計配息現金0.35元，0.35元股票。（今年第一季虧損，剩下3季稅後約賺0.9元）。

⭐️華南與合庫比（以下先不計算還原價）

兩者股價差1.15元，兩年股利差為0.33元，買華南金，兩年還賺0.82元，換成用降低成本的說法就是，兩年後，華南金成本剩下16.53元（18.35-1.12-0.7），合庫金成本剩下17.35元

（19.5-1.15-1）。

⭐️華南與第一金比（以下先不計算還原價）

兩者股價差2.65元，兩年股利差為0.58元，買華南金，兩年還賺2.07元，換成用降低成本的說法就是，兩年後，華南金成本剩下16.53元（18.35-1.12-0.7），第一金成本剩下18.6元（21-1.3-1.1）。

🕵當然若後來價格變動，華南金就不一定是CP值最高的了，隨時套用存股公式，才能挑選最適合的存股標的。

※本文由股市小黑授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)