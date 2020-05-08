阿提托康波推特被駭客入侵的發文內容很誇張。(取自阿提托康波推特)

最近陷入勇士積極招募謠言的公鹿「字母哥」阿提托康波，如今遭逢更誇張的無妄之災！因為字母哥的個人推特8日遭到駭客入侵，一連串發出許多充滿種族歧視與不雅言論，讓他只能趕緊關掉推特搶救，也在推特發出道歉聲明跟所有人道歉！

阿提托康波的推特在美國時間3月7日下午3點左右，開始發出一堆不雅言論，像是「公鹿是一支種族歧視的球隊，假如我一場比賽得不到60分，他們就叫我黑奴！」、「去他的科比布萊恩！」、「去他的詹姆斯，他想找打手弄我！」、「我要強暴柯瑞老婆！」、「NBA一群黑鬼！」等推文。

眼見風波越演越烈，阿提托康波只能先把推特關掉，且由公鹿官推發文，「阿提托康波的社群媒體今天遭到駭客入侵，現在已經恢復，相關調查進行當中。」現在字母哥的推特已經恢復正常，也把那些不雅言論全都刪除了。

他的弟弟柯斯塔也發推，「字母哥的推特、電話、郵件與銀行帳戶都被駭客盜用，他真誠為每則推文內容道歉，他會盡快找回推特帳戶，駭客發布的那些話太不合適，太讓人噁心了！」

(中時 )