佳世達(2352)董事會決議，108年度擬每股配息0.75元；佳世達第一季財報，受惠於聯合艦隊投資發揮效益，合併營收和營業毛利大致維持和去年同期相當的水準，微幅衰退1%至2%，但受到第一季新冠肺炎帶來的營運挑戰，影響營業淨利表現，再加上權益法認列業外虧損影響整體獲利，第一季每股稅後純益0.12元。

佳世達董事長陳其宏表示：「佳世達近年致力於企業轉型，推動朝向解決方案和醫療事業價值轉型，第一季解決方案相關的事業營收更進一步推升至16%，較去年同期的6%大幅增長。疫情對全球民生、經濟造成嚴重衝擊，也帶來雲端化與自動化的典範轉移，佳世達將積極關注應對，並期許能為社會貢獻力量。」

佳世達以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件為四大營運方針，推動企業轉型。醫療事業與解決方案在2020年第一季營收比重突破二成，達到22%，未來仍將朝高附加價值事業過半的方向努力。

佳世達第一季合併營收392億元，較去年同期的399億元微幅減少2%；營業毛利52.64億元，較去年同期的53.18億元減少1%；毛利率13.4%，則比去年同期增加0.1個百分點；營業淨利10.37億元，較去年同期的14.42億元減少約28%；稅後盈餘3.92億元，歸屬於母公司業主之淨利2.33億元，每股稅後純益0.12元。

(時報資訊)