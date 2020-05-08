法人評估，從目前的大環境判斷，就裕隆的汽車製造本業分析，損平點在每月銷售2000輛，以目前每月裕隆新車掛牌2000多輛估算，今年應該是有小賺的機會，但納智捷銷售若仍無起色，恐怕還是會拖累母公司出現赤字。裕隆若想看到轉虧為盈，除非加入業外的處分利益。據悉，裕隆集團內部確實也在盤點活化閒置資產，將適時予以處分充實財源。

納智捷一直宣稱，去年底發表的跨界休旅車URX接單告捷，新車未正式發表前，即預接超過1000張訂單，當時納智捷總經理蔡文榮就表示，URX在正式上市後，估計每月銷售量為500輛。姚振祥在日前的法說會上也指出，今年URX的銷售目標為6000輛。

但實際檢視，今年統計至4月20日為止，納智捷全品牌在台灣的掛牌數為1330輛，其中URX的掛牌數字合計784輛，就算加上去年12月交了37輛，在預售期間就下訂的消費者，仍有不少人至今還沒拿到車。若細究URX單月的掛牌數字，也僅有1月的493輛接近達標，此後各月距離每月500輛的目標都差了一大截。

「問題不在訂單，而是在出貨。」車界人士指出，雖說預接單原來就不見得能全數轉到實際訂單，但以目前國產車廠產能充裕的情況，納智捷的交車量，背後代表的恐怕是出貨不順的問題。據悉，由於納智捷供應鏈在過去兩年車市急凍下受傷不少，去年裕隆在自身也錢關難過的情況下，與零組件廠商一一溝通，希望以新訂單延緩舊帳款的支付，雖獲得多數廠商同意，但仍有相當比例的業者因為尚未接受協商條件、不願出貨，直接影響納智捷的車輛組裝進度。再加上2月起武漢肺炎疫情延燒、汽車業斷鏈，也讓納智捷新車生產困難重重。

也因此，法人對於裕隆宣稱今年納智捷的銷售目標，大打問號，一位分析師指出，「以目前進度估算，全年能有去年4000輛的水準，就算是非常好的成績。」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)