像是數位分身、以量計價模式、產品保固或授權解決方案等工業供應鏈解決方案，對於可靠且可稽核的感測器與製程數據的需求日益升高，其中安全性是最重要的，尤其是數據需要在公司或組織之間傳送時。Tributech Solutions公司將跨公司的資料共用提升到新境界。這家位於奧地利的技術公司為了提供進階、防竄改的數據安全層，選用了英飛凌科（Infineon）的OPTIGA Trust M安全性解決方案。

Tributech的DataSpace Agent結合硬體式安全與區塊鏈技術，能安全地共用及追蹤感測器和製程數據。DataSpace Agent提供不同的整合選項，且佔用的記憶體和運算資源非常少，可整合幾乎各種數據來源類型：從搭載低階微控制器的感測器到高效能的邊緣裝置等。

Tributech執行長Thomas Plank表示，結合我們在安全的數據共用領域專業知識和英飛凌的硬體式安全，為客戶的價值鏈打造受到保護的數據層。DataSpace Agent助力實現安全的，甚至是跨組織的數位轉型，並為工業領域帶來數據驅動商業模式的嶄新可能性。

英飛凌OPTIGA Trust M單晶片解決方案在Tributech DataSpace Agent內扮演了高安全性保管庫的角色，用於儲存機密的驗證與加密金鑰，且金鑰儲存於晶片內。此外，OPTIGA Trust M亦具備加密雜湊和簽署作業，能提供硬體信任根對感測器數據的可稽核性。 目前多數公司仍將焦點放在內部的數據生成。然而，透過跨公司的數據共用，能帶來更多價值並加速創新，例如將能提升整個供應鏈的製程自動化程度、品質最佳化、建立全新的商業模式和數據服務。

針對用於制定決策、建立文件、觸發支付，或作為法律合約基礎的共用資料，為了在驗證共用資料時提供可稽核的品質等級，Tributech決定採用區塊鏈技術。區塊鏈是一種開放的分散式分類帳，能記錄所謂的雜湊，有效驗證資料和相關交易的來源與完整性。每個區塊透過密碼與前一個區塊連結，並包含時間戳記和交易資料，驗證共用資料所需的所有資訊都會用可驗證且防竄改的方式加以儲存。

圖說：英飛凌OPTIGA Trust M單晶片解決方案在Tributech DataSpace Agent內扮演了高安全性保管庫的角色。（圖／業者提供）

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