自行調適與智慧運算的全球領導廠商賽靈思（Xilinx）宣布在四所全球頂尖大學設立「賽靈思自行調適運算叢集（Xilinx Adaptive Compute Clusters；XACC）」。XACC將為用於高效能運算（High Performance Computing；HPC）的自行調適運算加速前瞻研究提供關鍵的基礎架構與資金。XACC所支援的研究範疇非常廣泛，將涵蓋系統、架構、工具及應用。

XACC將搭載賽靈思針對自行調適運算加速而量身打造的最新軟硬體技術，每個叢集都經過特殊配置，確保全球一流的學術團隊進行最先前瞻的高效能運算研究。

首部XACC已在瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）設置完成，後續將分別設置於加州大學洛杉磯分校（UCLA）與伊利諾大學香檳分校（UIUC），而第四部則將設置於新加坡國立大學（NUS）。XACC是由高階伺服器、賽靈思Alveo加速器卡及高速網路等元件構成。每個Alveo加速器卡能連結兩個100Gbps網路交換器，以用來探索分散式運算的任意網路拓撲。

高階伺服器搭載最新的賽靈思軟體，其中包含統一軟體平台Vitis，此平台主要協助那些專注於研究自行調適運算加速的軟體工程師、人工智慧（AI）研究人員與資料科學家。總共四部XACC預計在未來3個月內上線運作。而在未來的部署中，更將擴展至賽靈思最新7奈米製程打造的Versal自行調適運算加速平台（ACAP）。

賽靈思技術長暨資深副總裁Ivo Bolsens表示，隨著摩爾定律逐漸式微，我們正進入一個令人振奮的時代，下一波運算系統的面貌將完全不同於我們過去所見，自行調適運算加速器將會扮演關鍵角色。XACC將成為未來創新與研究合作的專用樞紐，推動前瞻自行調適運算技術的發展和與新一代系統的整合。

賽靈思邀請全球頂尖學術機構加入XACC計畫，在搭載最新賽靈思自行調適運算加速技術的叢集上聯手進行先進高效能運算研究。參與計畫的研究團隊將能從遠端存取各項叢集運算資源，執行自行調適運算的研究工作。此外，XACC計畫也將扮演研究人員的社群中心，促進他們和包含賽靈思內部研究團隊在內的其他專家進行合作。

蘇黎世聯邦理工學院的叢集將由運算平台研究所（Institute for Computing Platforms）所長Gustavo Alonso教授負責，他同時也是資訊工程系（Department of Computer Science）系統組的成員，其研究將著重在網路與資料庫加速。

Alonso教授表示，賽靈思所打造的叢集為研究人員提供了一個獨特的機會，使我們能夠在前所未有的規模與易用性下探索最新的技術。該叢集不僅將推動新研究，也將協助各界建立急需的基礎架構，方便我們透過可複製的方式共享設計、成果、工具和思路。

加州大學洛杉磯分校的叢集將專注於節能運算、大數據應用的客製化運算及高可擴充性演算法等研究，並由該校工學院（Samueli School of Engineering）客製化領域專用運算中心主任叢京生（Jason Cong）教授帶領，他在FPGA技術擁有超過30年的研究經驗。

叢京生教授表示，我們非常感謝賽靈思自行調適運算叢集所帶來的貢獻，此系統將大幅推動我們在圖形化（graph-based）機器學習、影片分析、基因組學與精準醫學等領域的研究。叢集內基於高頻寬記憶體（High-bandwidth Memory；HBM）的 FPGA為我們帶來及時的幫助，讓這些研究項目中的許多運算步驟可以突破記憶體容量的侷限。

伊利諾大學香檳分校叢集將設置於其聯合學實驗室（Coordinated Science Lab；CSL），同時也將汲取該校多年來在高效能和異質運算領域的研究與教育成果，包含透過高速連結與交換器進行連接的新型多FPGA拓撲、FPGA網路安全與儲存的一致性、執行高效率對等式資料傳輸、運用FPGA加速器處理SSD數據，以及針對高效能、高編程能力與可攜性的編譯器與系統工具。

該中心將由工程學院Abel Bliss講座教授陳德銘（Deming Chen）及電機工程（Electrical & Computer Engineering；ECE）學系 AMD Jerry Sanders講座教授胡文美（Wen-Mei Hwu）兩人共同領導。

陳德銘教授表示，針對該中心的資金與硬體捐贈將讓我們推動過往無法進行的新領域研究與教育工作。我們將組建嶄新且以FPGA為中心的實驗性運算系統，並針對高效能運算開發特定領域編譯器與系統工具。我們將專注於多個重要應用領域，包含AI與深度學習、大規模繪圖處理與運算式基因組學等。多項研究生課程和本科課程都將受益於該中心的研究工作和叢集使用。此外，我們也預計與其他的大學交流經驗、共享運算資源並推動合作計畫。

設置於新加坡國立大學的叢集則將推動運用異質運算平台的新系統與應用的研發。該叢集將吸引亞洲各地的研究人員與學生，協助推廣國際合作，並為位於亞洲、歐洲和美國的其他XACC建立全球性的測?台。

該研究將由新加坡國立大學計算學院資訊工程系何丙勝（Bingsheng He）副教授、Weng-Fai Wong副教授及Tulika Mitra教授共同領導。何丙勝副教授現任計算機工程計畫聯合學術委員會（Joint Academic Committee of Computer Engineering Program）主席與該學院（研究所）副院長。

何丙勝副教授表示，我們很感謝賽靈思在新加坡國立大學計算學院設置研究基礎架構的慷慨支持。本校同仁持續針對FPGA運算的各個領域進行前瞻研究，例如資料庫、機器學習、系統與網路、物聯網與計算機架構。借助賽靈思頂尖的FPGA平台，我們可以預見這部運算叢集將扮演重要的角色，在新加坡國立大學、新加坡與其他地區促成許多新的研究、教育計畫與合作。

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