創見資訊（2451）董事會通過2020年第一季合併財務報表，第一季單季合併營收32.2億元，相較上季減少2.00％。營業利益4.18億元，相較上季減少11.0％，稅後淨利4.64億元，相較上季增加17.2％；每股盈餘為1.08元。

回顧今年第一季，總體情勢較為嚴峻，經營環境備受挑戰，一月下旬適逢農曆春節，亞洲市場屬於傳統淡季，後又因疫情影響，直至二月底中國市場才逐步恢復動能，然三月疫情則逐漸影響歐美及其他外銷市場；所幸創見早已於全球各地深耕布局，即便疫情影響，各地營收互有消長，整體銷售變動幅度仍在可控範圍之內。另一方面，創見全球生產及重要職能集中於台北總部和工廠，營運倖免於疫情波及。而全球化之下早已建置完善的視訊會議系統，平日與國內外客戶保持密切聯繫，不因中斷出差影響溝通效能。

展望未來，目前各類庫存位於健全水位，透過合理的訂價及服務，建立客戶端長期合作機制，達到雙贏的局面；採購端則透過銷售預測，適當調整進貨頻率及庫存水位，控管成本及毛利，降低原物料市場波動對企業的獲利衝擊。創見長期以來扎實的經營已累計雄厚資本，勢必能度過此次考驗。

(工商 )