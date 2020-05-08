各國解封遙遙無期，航空業谷底求生，華航第1季大虧37.73億元，不僅連兩季虧損，虧損金額更創下11年來新高。長榮航則豁出去，從主力機隊777-300ER下手，首次拆掉座椅、擴大載貨空間，搶賺4倍起跳的航空運價。

華航昨日董事會也通過，將以售後租回方式處分5架A330-300客機，改善財務，價格方面因處於商業談判階段，金額未定。

新冠肺炎疫情重挫航空業，華航受惠於貨機多、運價高漲，3月營收守住6成大關，這讓貨機數目僅5架的長榮航空，除將既有客機拿來載貨，更直接拆掉客艙內的座椅，放大載貨空間，盼爭取更多貨源搶空運飆漲商機。

這波貨運需求有多猛？以國內最大的航空貨攬業者中菲行為例，4月營收年增率58.1％，許多客戶因趕工、趕著上架銷售，能送上飛機運的多貴都答應，承攬業者接單接到手軟，甚至出現有報價，但不保證艙位情況。

貨攬業者捷迅發言人葉子菁說，現階段航空運價居高不下，爆艙將持續到9月。

長榮航空也意識到「要先靠載貨撐下去」，且將客艙內座椅移除，某種程度也認為短期客運不會好，能多載貨有現金進帳，比較實際。

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(中時電子報)