文／葛緯詩

蔡英文總統將於5月20日展開新任期，新內閣改組話題也成為網友討論焦點。網路溫度計透過網路聲量與網友語意情緒，以1至10的數值呈現分析內閣成員的能見度與網友評價做出蘇揆內閣好評影響力排行，分析區間為2020年02月06日至2020年05月05日，近3個月的疫情期間；若好評影響力同分時，比較網路聲量作為排名依據。

調查結果，第1名為政務委員唐鳳，好評影響力6.61；第2名為衛福部長陳時中，好評影響力6.57；其次依序為第3名行政院副院長陳其邁6.49、第4名經濟部長沈榮津6.49、第5名行政院農委會主委陳吉仲6.48、第6名教育部長潘文忠。

好評影響力第1名 唐鳳防疫有功外更靠「親回留言」贏好感

行政院有史以來最年輕的政務委員唐鳳，被日本媒體封為「天才IT大臣」，這次防疫中扮演舉足輕重的角色。除了利用自己的專業開發口罩地圖、鑽石公主號遊客足跡圖，做出不少實質上的貢獻，受到國內外媒體讚揚，網路好評影響力拿下第1名的另一大關鍵，唐鳳靠的是即時回應網友的聲音。

細看網路聲量高峰，4月3日有網友在推特上留言針對口罩4.0功能提出想法，唐鳳就隨即去貼文下方回應「收到建議，感謝貢獻」；4月22日《中時電子報》報導柯文哲批評口罩3.0一事，他也快速的在新聞下方留言區提出自己的看法。這樣的舉動，不只每次都創造出討論度，也讓網友感覺自己的意見被重視，釣出本人回應的驚喜感，更拉近與網友間的距離，成為把防疫工作做好之餘，唐鳳好評影響力排行脫穎而出的主要原因。

好評影響力第2名 陳時中上神壇「全民順時中」

陳時中擔任中央流行疫情指揮中心的指揮官，在這次防疫中出色的表現大家有目共睹，網路聲量以128萬9034筆位居第1名，同時好評影響力也以6.57拿下第2名。

觀察陳時中的聲量高峰，實際上不少爭議事件，從陸配包機返台、血友病童藥不足，甚至是留學生返台確診成為全民獵巫對象時，陳時中主動跳出來幫忙緩頻「多點同理心、不要網路霸凌」。不過這些爭議在網友對陳時中的高度信任之下，不只傷不到他，網友給予肯定之餘也願意「全民順時中」，讓他的網路聲量與好評影響力同步創新高，被推上神壇。

好評影響力第4名 沈榮津靠口罩國家隊上榜

新冠肺炎疫情肆虐初期，台灣因為第一時間就限制口罩出口，被讚為是「超前部署」；防疫下半場拚全台口罩產能，居中穿針引線的經濟部長沈榮津成為「口罩國家隊」背後最大功臣，帶來不少正面的網路聲量。

觀察近3個月的聲量高峰，有關「酷碰券」的討論，4月8日當天就創下4407筆。隨著台灣疫情逐漸趨緩，網友逐漸將關注度從防疫轉移到經濟。修正版的「酷碰券」規劃民眾花1000元消費，搭配政府發放500元補助的方向不變，對此網路上的評價兩極；另外甫剛上路的1萬元紓困金，由於排富條款設計複雜，造成網路上怨聲載道。目前從好評影響力來看，沈榮津在口罩產能的議題上拿分，但如何把紓困政策做到讓民眾滿意且有感，是影響後續網友滿意度的關鍵。

台灣是這次少數在這波疫情中安然度過的成功典範，但仍有部分內閣成員在這波疫情當中遇到亂流。針對好評影響力倒數的幾名來看，行政院長蘇貞昌墊底，好評影響力6.05，由後往前來看，其次依序為國防部長嚴德發6.37、內政部長徐國勇6.39、陸委會主委陳明通6.4、交通部長林佳龍6.4，以及法務部長蔡清祥6.43。但其實在全民普遍肯定政府這次在防疫上的作為，彼此之間的差距並不大。

光環不如陳時中 蘇貞昌緩頻「不要太計較」被砲轟

行政院長蘇貞昌這次在防疫中，有不少令人印象深刻的社群操作，但也因為捲入部分爭議，造成好評影響力低落。觀察主要負面聲量來源，4月14日旅美30年的夫妻發病返台，由政府負擔相關隔離與檢驗費用，引發網友不滿，蘇貞昌主動跳出緩頻「他們終究是台灣人，國人同胞不要太計較」，招致網友批評過去處理武漢台人返台的態度截然不同，挨批是「雙重標準」，意外讓火燒到自己身上。

由此也可以發現，民眾普遍肯定政府這次防疫上的作為之餘，對個體的信任度與好感仍存在差異。陳時中在留美返台學生確診案中，逆著網路風向要大家「多點同理心」，也不見網友有任何不滿；反觀蘇貞昌一句「不要太計較」，馬上被網友圍剿。這種個人網路上信任感的細微差異，特別能在網路好評影響力高低中體現。

好評倒數第2名 嚴德發因海軍染疫中箭

國防部長嚴德發這次因為海軍染疫，無疑是造成負面聲量的關鍵因素。不過實際上從網路聲量來看，最高峰出現在4月22日當天，隨著嚴德發前一晚率軍方高層代表出席記者會，深深一鞠躬向社會致歉後，網路討論度也快速冷卻，很幸運的是沒有演變成大規模的群聚感染。

好評倒數第3名 徐國勇槓上警政署長挨批

從網路聲量高峰來看，3月5日徐國勇宣布因應疫情，將暫時取消全國性酒測，創下近3個月的聲量高峰7814筆。儘管地方性酒測會繼續做，還是有不少網友將此措施理解為「放任酒駕」而慘遭批評，原意是替防疫盡一份心力的美意一樁，卻造成反效果。

此外徐國勇除了防疫議題上帶來的負面聲量，3月29日突然函送警政署長的行為，當天創下3506筆不小的網路聲量，引發外界關注更被視為人事鬥爭，雖然整起事件在外界一片霧裡看花中快速落幕，但仍成為少數在全民關注疫情之下，個人爭議躍上版面的內閣成員。

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(中時電子報)