紓困金給領？不給領？

新冠肺炎疫情自2020年初至今，民生、企業、生產等問題全球都受到影響，台灣當然也不例外，行政院6日推出萬元紓困補助申請，提供給受到疫情影響的民眾和企業，能暫時度過眼前的難關，然而美意卻被罵翻，從訂定方案、申請手續、條件資格到發放時間等，民眾抱怨手續太複雜、時間標準不統一、資格條件太高，全台罵聲四起。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理紓困方案推出至今，讓網友黑人問號到不行的10大問題，看看你是否也感到超疑惑！

10、增加混亂！基本生活費算式超複雜

行政院日前提出加碼紓困金方案，提供每戶1萬元紓困金，但審核標準是「家戶每人每月生活費在居住地每人每月最低生活費1.5倍到2倍之間」，生活費官方公式「[家戶月平均收入+(家戶總存款-15萬*家戶人數)]÷家戶人數」直接讓民眾霧煞煞，不知道是上國文課還是數學課，抱怨各縣市生活費不一，要看懂算法就夠難了，真的有想要讓人申請嗎？

9、追究法律責任？申報不實難查核

一場紓困金方案引發民眾多方抱怨，原本要發給真正面臨生活困難的人，卻有民眾開雙B轎車、大學生揪團申請，讓立委點出亂象「不需要的人擠爆公所、需要的人卻不清楚方案」，雖然有宣導申報不實會追究法律責任，但中央SOP沒訂好，後續故意亂申報的人又該怎麼調查？

8、為了拍照領錢，玉蘭花漲價是在哈囉？

行政院長蘇貞昌日前舉例紓困金希望讓舉牌、賣玉蘭花工作一族民眾受惠，意外釀成「玉蘭花之亂」，許多民眾為了符合申請資格，瘋搶玉蘭花去賣並拍照佐證，一夕之間讓花價上漲6成，網友都傻眼痛批投機民眾貪小便宜，也酸「去申請紓困金的根本不缺錢」。

7、中央SOP沒訂好，紓困亂糟糟

雖然紓困方案是美意一場，不過不只申請民眾霧煞煞，負責協辦的第一線公所人員恐怕也手忙腳亂，政府4日宣布防疫紓困政策和方案，但衛福部被質疑當天深夜才發公文宣達，6日就要正式申請，公所人員有搞懂了嗎？其中民進黨立委蘇巧慧質詢痛批衛福部SOP混亂，也被批罵老爸、行政院長蘇貞昌的下屬是「公主救駕」，最後蘇貞昌趕緊發布道歉聲明表示有錯就改，試圖緩和民眾的怒氣。

6、申請沒效率，排隊排到臉都黑掉

政府6日匆忙擴大紓困方案，各縣市區公所一早就被申請民眾塞爆，不只公所人員因為太晚收到公告，不熟悉作業流程，也因為工作證明認定不明確，搞得民眾一個個卡位還得先釐清資料、證明，才能通過申請，生氣、抱怨得大有人在，雖然政府後續宣布簡化申請程序，但到現場詢問、排隊申辦人潮仍擠爆公所。

5、為什麼計程車司機可以領比較多錢？

平平都是台灣公民，想要領1萬元的紓困金手續繁多、條件一長串，還不一定領得到，但同樣的紓困方案，政府卻直接給計程車司機3萬，引發不公平爭議。不過有網友跳出來平反，計算薪資證明計程車司機收入的確比一般勞工低，且接觸人群、疫情危險性更高，他們真的更需要紓困金。

4、各縣市不同調，新北從寬認定、花蓮暫停申請

紓困方案上路，除了各部會有各種申請標準和條件外，各縣市開始時間也有不同步調引起反彈。日前行政院宣布6日開始申請，花蓮市公所卻表示還沒收到公文要延到11日才受理；而新北市申請資格也在市長宣布下從寬認定，資料從簡、從速發放，同套標準卻有不同步調，民眾也不開心。

3、排富大小眼！3萬爽爽發、1萬查身家

行政院針對紓困方案提出未加保勞工、農漁民加發1萬紓困金，不過卻要提出身家證明。國民黨立委林奕華就質疑，為什麼所有的紓困方案都沒有審核存款，只有無勞保者方案要求要審，這對急需紓困的人不僅增添麻煩更傷害尊嚴，引起友不滿，狠酸「3萬爽爽發、1萬查身家」、「領3萬比領1萬簡單...」

2、申請門檻一堆，看得到吃不到

想要申請到紓困金，你得先符合資格。各種身分有各種申請門檻，什麼無軍公教勞保、全家人平均所得要超低、存款限制...等條件，從第一條篩到最後一條，發現自己其實有些條件根本算不上，就成了紓困金無緣者，根本看得到吃不到。PTT網友也直說：「能通過申請的根本都低收家庭吧！」

1、各部會標準不一，到底有幾種可以領？

新冠肺炎疫情影響民生、企業，中央推出紓困方案，提供民眾申請，但是勞動部、衛福部、財政部、文化部、交通部等各部會都推出各家領法，衛福部沒勞保能領、勞動部針對勞保勞工、文化部針對藝術表演者，管控內容不同、標準也各有不一樣，什麼時候開始申請？誰有資格領？加加減減可以領多少？真的別怪民眾看得霧煞煞。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月08日至2020年05月07日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『紓困金亂調』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)