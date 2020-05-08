2020總統大選，民進黨籍蔡英文總統成功連任，隨著5月20日第二任就職將至，內閣異動人選也呼之欲出。蔡總統8日上午十點將召開記者會，宣布第二任內閣名單，行政院長蘇貞昌確定續任，近期聲望水漲船高的衛福部長陳時中可能有望「高升行政院副院長」，總統府秘書長陳菊也傳出將調動監察院院長。

綜合媒體報導，蔡總統上午召開記者會，親自宣布蘇貞昌續任閣揆。由於疫情仍未完全平息，此次內閣異動，預料將朝小幅改組，較具知名度的交通部長林佳龍、國防部長嚴德發、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮可能留任不異動。

此外，消息也傳出行政院政務委員龔明鑫已內定接掌國發會主委。現任主委陳美伶則回應「沒有接到任何消息，會一貫做好份內工作」，陳菊也傳出將調動監察院院長。

前國民黨立委陳學聖早在3月底時就點名中央疫情指揮中心指揮官陳時中，在疫情平緩後，將可能高升行政院副院長。但目前各方消息顯示，現任行政院副院長陳其邁是否留任，仍得看6月6日罷韓投票結果，若罷韓成功、才有可能參選高雄市長。

(中時電子報)