台北市人行道專用垃圾桶從3171座，減到目前剩1282座，北市議員潘懷宗7日指出，西門町周圍垃圾桶，1天約要收7趟，現在撤掉這麼多垃圾桶，時常可見垃圾桶滿溢，北市環保局不但沒有增加收垃圾次數，未來還打算撤到剩1000座。環保局長劉銘龍回應，採漸進式檢討，不會把所有垃圾桶都撤除並加強清運。

防止家戶亂丟垃圾，環保局陸續撤除人行道專用垃圾桶，潘懷宗指出，今年3月更以防疫為由，悄悄撤除500個人行道專用垃圾桶，引發不少民眾抱怨，人行道專用垃圾桶從3171座減到目前只剩1282座，未來還要繼續撤到剩1000座，只有觀光景點、夜市及商圈有垃圾桶。

潘懷宗舉例，西門町周圍垃圾桶，每天約要收運7趟，現在撤掉這麼多垃圾桶，造成垃圾桶滿溢情況處處可見，環保局卻沒有增加收運次數。

他說，不能把市民當賊看，不要都認為是家戶垃圾，要求環保局提供公車站、捷運站等標示點，方便民眾找得到垃圾桶丟垃圾。

對此，環保局長劉銘龍回應，北市取消的垃圾桶大多在社區周邊，容易被丟家戶垃圾，讓好不容易建立起來的垃圾不落地破功，才決定撤除，採漸進式檢討不會把所有垃圾桶撤除，將加強清運並把所有垃圾桶地點公布在網路上。環保局補充說明，未來北市垃圾桶將只有1000個，目前夜市、觀光景點僅123個，會再增加。

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(中時電子報)