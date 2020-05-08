商務NB、伺服器及5G網通設備出貨暢旺，瀚宇博(5469)4月合併營收約38.61億元，較上月增加9.32%，為6年來同月新高，由於下半年三大品牌遊戲機廠有兩大廠有新機換機潮，另一家遊戲機亦呈現高度成長，搭配網通伺服器設備出貨放量，瀚宇博審慎樂觀看待下半年及全年業績，預估今年營收可望逐季成長，本業獲利亦可望優於去年。

渡過新冠肺炎疫情導致大陸廠區復工延後衝擊後，瀚宇博營運自第2季重回成長軌道，遠距辦公、線上教學需求上升，帶動NB及PC採購增加，讓NB板出貨遠優於往年淡季，加上網通設備及伺服器應用增加，瀚宇博第2季業績有機會補回第1季缺口。

瀚宇博4月合併營收約38.61億元，月增9.32%，年成長11.11%，為6年來同月新高，亦是去年9月以來新高，累計前4月合併營收為125.16億元，年減3.46%。

在子公司精成科技(6191)部分，精成科4月合併營收為18.41億元，年成長1.14%，累計前4月合併營收為63.44億元，年減3.65%。

瀚宇博近幾年將產品重心放在高階網通設備、伺服器及遊戲機等新應用上，公司開發的高層數網通及伺服器應用板已逐漸成為公司主力產品，隨著大陸等各國積極推動5G基礎建設，可望帶動新一波網通設備及伺服器升級需求，成為瀚宇博未來業績成長推手。

在遊戲機方面，受惠於新冠肺炎疫情，今年上半年遊戲機銷售狀況頗佳，由於三大遊戲機廠今年下半年有兩家有新機上市，可望帶動換機潮，為瀚宇博下半年營運增添動能。

瀚宇博德近期辦理現金增資，預計發行3700張，每股發行價格為36元，募集金額為13.32億元，此次增資將用於償還銀行借款。

(時報資訊)