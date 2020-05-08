美股消息面：

1.美國聯準會公布，3月消費者借貸大減120億美元，為2011年8月以來首見下滑，換算年率後由2月的升5.7%轉為跌3.4%。

2.美國勞工部公布，上周（截至5月2日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少67.7萬人，為316.9萬人，超出市場預期的300萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為417.35萬人，較前一周減少86.15萬人。截至4月25日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加463.6萬人，為2264.7萬人。

3.美國上周初次請領失業救濟金人數維持在300萬人以上，加深市場對經濟前景的擔憂，周四紐約6月期金收漲37.3美元或2.2%，為每盎斯1725.80美元。7月期銀收漲57.5美分或3.8%，為每盎斯15.59美元。

4.雖然沙烏地阿拉伯調漲官方原油價格，以及中國4月出口意外成長，但原油需求疲弱的憂慮揮之不去，周四美國原油期貨價格下跌0.44美元或1.8%，為每桶23.55美元，盤中一度漲逾10%。倫敦布蘭特期油跌0.26美元或0.9%，為每桶29.46美元，盤中一度漲逾5%。

(時報資訊)