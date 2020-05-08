各產品線訂單強勁，信錦(1582)4月合併營收達10.1億元，創下單月歷史新高，從客戶訂單來看，信錦第2季合併營收可望季增逾50%，創下單季歷史新高，獲利亦可望超越去年第3季，每股盈餘可望逾2.5元，創下單季歷史新高，上半年業績將優於去年同期，下半年因客戶新機訂單到手，信錦預估，下半年業績可望優於上半年，全年本業業績將優於去年。

信錦產品以高階顯示器底座為主，歷年營運表現穩健，受惠於居家遠端辦公趨勢帶動顯示器出貨強勁成長，且各產品線客戶回補庫存需求旺盛，加上大陸廠區生產恢復正常，信錦業績自3月展現強勁成長力道，4月合併營收一舉突破10億元關卡，達10.1億元，較上月成長14%，並較去年同期成長43%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為27.3億元，較去年同期增加1%。

信錦表示，由於遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢，帶動顯示器出貨持續成長，加上各產品線客戶回補庫存需求，第2季營收及獲利都「很有看頭」，法人預估，信錦第2季合併營收有機會季成長逾50%、單季獲利亦將挑戰上市以來的高點，單季每股盈餘可望逾2.5元，上半年每股盈餘可望上看3.5元到3.6元，超越去年同期獲利。

為因應總體產業變化、高強度與輕量化的應用需求，信錦2019年底投資敬得科技強化鋁鎂合金壓鑄製造能力，提升產品應用廣度，擴大集團業務版圖。

受到新肺炎疫情導致大陸廠區延後開工影響，信錦第1季合併營業收入為17.2億元，較去年同期衰退14%，單季合併毛利率約24.8%，優於去年同期合併毛利率24.4%，年增0.4個百分點，營業淨利為2.2億元，較去年同期衰退14%，營業淨利率12.8%，與去年同期相當，稅前盈餘約2.3億元，較去年同期衰退10%，稅後盈餘約1.4億元，每股盈餘約1.07元。

儘管受疫情影響，下半年產業透明度不高，信錦因客戶新機訂單到手，預計第3季開始出貨，加上第1季受疫情影響較大，信錦預估，下半年業績可望優於上半年，全年本業業績將優於去年。

信錦表示，公司將透過逐步增加資本支出及大陸以外廠區投資，增進營運效率與生產製造能力，提升內部既有產品營收成長，並透過策略投資延伸應用觸角，擴增集團合併營運成長綜效。

(時報資訊)