直播》蔡總統今宣布蘇貞昌續任閣揆 09:362020/05/08 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文今上午10點，將宣布第二任內閣改組成員名單，行政院長蘇貞昌將續任。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今開記者會宣布蘇貞昌續任閣揆。(中時電子報直播) 2020總統大選，民進黨籍蔡英文總統成功連任，隨著5月20日第二任就職日將至。蔡總統今上午10點召開記者會，宣布第二任內閣成員名單，行政院長蘇貞昌確定續任。 (中時電子報) #蔡英文 #520 #蘇貞昌 #行政院長 #陳時中 #民進黨 #國民黨 #林佳龍 #嚴德發 #沈榮津 也許您會感興趣 推薦閱讀 520新人事 蘇揆：不是由我現在說 13:242020/05/04 政治 鋪陳520行情 龔明鑫：520前投資台灣可破兆元 14:222020/05/05 政治 1分鐘讀財經》疫情重創連環爆！股王大立光第2季恐不妙 08:242020/05/06 財經 520正面對決蔡英文？韓國瑜親自回應了 15:412020/05/06 政治 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 18:262020/05/06 財經 新聞透視》美軍動作大 520山雨欲來之勢？ 22:132020/05/06 政治 下周四前可能宣布蘇揆續任？知情者曝內閣總辭時間 10:282020/05/07 政治 綠營最新民調！國民黨支持度雪崩 這個黨將取而代之 11:292020/05/07 政治 公主救駕 竟點名部屬背鍋 04:102020/05/08 政治要聞 520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆 08:272020/05/08 政治 政治熱門新聞 蔡政府最新民調終出爐！網看完：笑死人 - 政治 「兩岸開戰」台灣會贏嗎？他預測驚人... - 政治 1萬元紓困…這資料藏漏洞 有人檢舉才會查 - 政治 震撼！全球抗疫民調 第1名曝光 網友驚呼.. - 政治 陳菊傳異動？蔡政府520內閣改組人選曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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