蔡英文總統今開記者會宣布蘇貞昌續任閣揆。(中時電子報直播)

2020總統大選，民進黨籍蔡英文總統成功連任，隨著5月20日第二任就職日將至。蔡總統今上午10點召開記者會，宣布第二任內閣成員名單，行政院長蘇貞昌確定續任。

(中時電子報)

#蔡英文 #520 #蘇貞昌 #行政院長 #陳時中 #民進黨 #國民黨 #林佳龍 #嚴德發 #沈榮津