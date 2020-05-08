雖然昨發布的民調中，國防部長嚴德發被民眾認為是需要更換的首長之一，不過據消息人士透露，雖海軍爆發新冠肺炎群聚感染，但嚴德發最終處理得宜，將繼續留任國防部長，為國奉獻。

親綠的新台灣國策智庫昨公布最新民調，這次針對15個部會首長政策度、滿意度及知名度調查，陳時中不意外再度拿下內閣滿意度中的第一名。

面對520內閣改組在即，民眾認為陳時中、交通部長林佳龍跟經濟部長沈榮津是最需要留任的首長前三名；而最應該換掉的部會首長，第一名為嚴德發的9.9％，內政部長徐國勇為7.6％緊追在後，陸委會主委陳明通則為4.8％居第三。

不過，據知情人士指出，嚴德發因有處理磐石艦隊後續得宜，沒讓疫情擴散，危機處理有功，因此留任機率非常高。不僅國防部長傾向留任，參謀總長以及國防高層人士都是留任機率高，穩住國軍士氣，繼續為台灣保衛國土。

(中時電子報)