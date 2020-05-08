台股8日隨美股同步走強，早盤開在10,883.22點，漲幅拉大逾百點，已站上10,900點關卡，續向萬一關卡挑戰。

投資人將疲軟的美國就業報告拋諸腦後，再加上網路第三方支付服務商PayPal等企業財報創佳績，帶動那斯達克指數續彈、今年以來報酬翻正。

道瓊工業平均指數5月7日上漲0.89％（211.25點）、收23,875.89點。那斯達克指數上漲1.41％（125.27點）、收8,979.66點，創3月4日以來收盤新高；年初迄今上漲了0.08％。費城半導體指數上漲1.01％（17.17點）、收1,724.93點。

統一投顧指出，全球新冠肺炎疫情逐步受控，繼美國討論開放經濟活動後，英國首相強森也將於最快下周一放空封鎖措施。雖近期國際總經數據表現不佳，但全球資金面受各國央行強力貨幣寬鬆支撐，仍然充裕，有利市場信心，整體偏多格局不變。

技術面觀察，台股昨日再度站回5日均線之上，仍然延續前面幾個交易日的震盪整理格局，且量能有所縮減，市場觀望心態仍重，短期不易迅速突破年線。但短中期的5、10日及月線仍為多頭排列，月線已墊高至10,500點位置，為強力下檔支撐，震盪格局持續，應逢低布局，區間操作。

(工商 )