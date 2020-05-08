新北市一名退休富商，指控與40多歲陳姓女珠寶商交往6年時間，被對方以「母親換心」、「父親換肝」為由，海撈1億餘元，事後陳女僅賠償1千多萬，為此向法院聲請假扣押，豈料陳女卻在1個月時間內脫產，將名下3棟房產信，託登記給妹妹及前夫，認為是3人合謀。新北地院認為，陳女與妹妹間並無債權與債務關係，陳女胞妹應將房產登記回陳女名下，並將抵押權予以塗銷，其餘則駁回，可上訴。

富商指控，陳女2017年10月13日簽下8千多萬本票後，同月30日就先將土城及竹北的房產，以夫妻贈與方式給前夫，隔月又將另一棟土城房產所有權轉給妹妹，並設定800萬元普通抵押權登記，致使無法透過假扣押從房地獲得債權受損，因而要求陳妹應將房產登記回復為陳女名字，另陳女與前夫等人，應共負損害賠償責任420餘元。

新北地院審酌，陳妹應將房產登記回復陳女名下，並將抵押權予以塗銷，而夫妻贈與房產部分，則因無證據證明陳女等4人有共同故意侵害孟男債權，此部分駁回；至於刑事部分，依詐欺罪判處陳女2年徒刑，緩刑4年確定。

(中時電子報)