隨著NBA宣布各隊可在美國時間5月8日，也就是明天依照各地政府防疫規定開放訓練場館，目前確定搶先開放球隊將是拓荒者、金塊與騎士，但不僅拓荒者當家球星麥科倫抱持擔憂意見，獨行俠老闆庫班更嗆聲不該搶著開放訓練場館。

比起湖人、快艇、公鹿、暴龍等本季有機會爭冠球隊，拓荒者、金塊與騎士反而搶先開放球員進入訓練場館練球，麥科倫不禁憂心表示，「我知道NBA採取相當嚴厲的管理措施，但你必須問問自己，這樣做真的值得嗎？真的安全嗎？」

「我和世界上其他人的擔憂是一樣的，但我很欣慰這是可以選擇的，且對拓荒者採取的謹慎態度與積極措施感到滿意，這些措施可以保障我們能有一個安全的訓練環境。」麥科倫說，目前也傳出七六人、灰熊兩隊考慮在明天開放訓練館。

只是庫班仍然堅持暫不開放訓練場館立場，「任何人都不應該回到不安全的工作環境，這是因為我們沒辦法為人們進行新冠檢測，儘管我們可以採取各種防疫措施，但這是不值得的，尤其是我們球員正在戶外訓練，沒有必要冒這種風險。」

(中時 )