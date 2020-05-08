日盛期貨今（8）日表示，隨5月天氣回暖，疫情衝擊也逐漸消退，面對短期經濟衝擊、美國政府重啟經濟及聯準會中長期政策等各影響因素，可透過美國芝加哥商品交易所（CME）所推出微型道瓊、微型S&P500以及微型NASDAQ100，合約規模較原有期貨縮小十分之一，亦可使用約當新台幣2萬元多保證金，降低交易門檻，即可參與美國大型股、科技股等行情波動，依期貨具有多空雙向操作、高靈活度特性，適合入門初階國外期貨的投資人。

日盛期貨指出，根據上週聯準會（Fed）公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明來解析，維持近零利率政策不變，並且強調新冠肺炎疫情在美國及世界各地造成風險，投資人需注意5月8日美國非農就業人數以及失業率，短期內可能呼應Fed對於經濟前景的擔憂，但將隨著美國政府將重啟經濟，以及Fed重申將利用所有工具支撐美國經濟，承諾維持寬鬆政策與擴大購買債券；加以適逢美國總統大選年度，美元指數與道瓊指數5月的月報酬負相關性達-62％，其漲跌將會間接影響美股走勢。觀察自2000年以來道瓊指數5月報酬率平均為負0.31％，且一旦下跌平均跌幅3.16％

日盛期貨建議指出，可透過美國芝加哥商品交易所（CME）所推出微型道瓊、微型S&P500以及微型NASDAQ100商品期貨，掌握投資商機；日盛期貨也自5月到6月30日推出「我就微~你就愛」三微新勢力活動，活動期間操作上述三項微型商品期貨，滿額即贈送日盛專屬平台紅利點數，以及AirPods Pro，新戶再加碼送出活動，投資人抓緊美股脈動，可查詢活動官網、日盛期貨粉絲團及Line官方帳號（@jsfutues）掌握最新活動資訊。

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