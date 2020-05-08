大南港7,514坪土地標售案7日開標，最終由富邦人壽以283億元、溢價率9％標得，換算每坪土地售價高達376.5萬元，創下南港區域土地單價新高。統一投顧投研部表示，按主要土地持份者—國揚（2505）、工信（5521）、和桐（1714）公告持分換算，約各可貢獻每股盈餘（EPS）7.9元、5.1元、1.7元。

統一投顧指出，國揚、工信、和桐土地持份分別為34％、14％、10％，各持有2,559坪、1,079坪、784坪，從重訊公告內容來看，大南港案順利售出，國揚、工信、和桐處分利益分別為55億元、22.85億元、17億元，換算可貢獻EPS各達7.9元、5.1元、1.7元。

而其中工信公告處分利益貢獻不包含帳上另有2006年出售部份土地予展邦子公司的4.75億元遞延處分利益尚未認列，此遞延處分利益可再額外貢獻工信EPS達1.06元。

統一投顧投研部指出，雖此次大南港土地標售案以國揚獲利貢獻較大，但（1）國揚、工信、和桐於4月9日公告標售後，股價漲幅分別為42％、24％、22％。

（2）國揚、工信、和桐預估每股淨資產價值分別為22元、16元、12元來看。國揚股價提前反應土地標售題材漲幅顯著，目前股價位置亦已超過每股淨資產價值，而和桐土地處分利益相對較少。因此，建議後續可以工信為主要買進標的。

此外，統一投顧認為，因大南港案土地標售價格創下當地區域新高，對於帳上同樣擁有南港土地庫存的上市櫃公司亦可留意，包含國產、南港、長虹、潤泰新、台肥等，皆將是間接受惠標的。

(工商 )