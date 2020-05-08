第二季景氣受疫情衝擊逐漸浮現，以2008年金融海嘯為例，當流動性危機緩解後，投資級債券可望先行回穩，收復前高歷時短且抗跌力較強。凱基投信建議投資人將其納入多元資產配置中，以做為下檔保護。

根據歷史經驗顯示，各類資產於2008年金融海嘯時修正幅度及回復期間走勢，比較投資等級債﹑美國高收益債以及美股，其中投資等級債在金融海嘯下跌期間，最大跌幅為7%，較美高收的22%及美股的36%都較抗跌，此外，當市場漸漸回穩，各類資產止跌回升時，投資等級債僅歷時52日就能收復前高，回復力亦是第一名，而美國高收益債及美股則分別歷時145日及248日才收復先前高點。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示，若疫情受控狀況良好，預期第三季後景氣可望觸底後以較快速度回升；但若疫情不止，持續抑制全球需求和消費動能，企業補庫存效應遞延，則復甦期間將較為延後，景氣逆風，多元資產配置中聚焦高品質投資等級債可增強基金對抗疫情不確定性能力。

李奇潭也建議可加碼擁有美國高收益債、美國投資級債、美國成長股及掩護性買權權利金(covered call)的多重資產基金，透過股債的均衡配置分散投資風險，同時也兼顧股市反彈的投資機會。

(時報資訊)