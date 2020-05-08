雖然新冠疫情在美仍未有明顯下降趨勢，美國總統川普為了救經濟，堅持將在近期重啟國門，讓部分疫情已受控的州得以恢復正常生活。不過為了安全重啟經濟，美國疾病管制與預防中心（CDC）特別草擬在此階段的防疫方針，然而一名CDC官員透露，川普政府不會實施CDC的建議，「該方針恐永遠被埋沒」。

為了安全重啟國門，美CDC特定草擬一份方針，不料遭川普政府冷落，恐永遠無法正式公布。

據美聯社報導，這份17頁的重啟美國國門方針，其中包括了對商業、學校、教會以及其他公共場所在疫情仍存的情況下應如何運作，幫助地方官員安全地重新運作經濟生活。一名匿名且未授權對外發言的CDC官員表示，這份方針原本預定將於8日公布，但是CDC的科學家被告知該方針「恐怕永遠無法問世」。

報導指出，一名接近白宮疫情工作小組的人士表示，CDC的方針永遠不會由該機構領導人來對外發布。他表示，由於病毒影響全美各地程度不一，白宮早就不願對外提供重啟國門特定環節的相關細節準則。

雖然川普本人在白宮疫情簡報記者會上一向隨心所欲演出，但川普政府卻一直緊密掌控專家所公布的各項關於新冠病毒以及防疫方針與資訊。傳統上，美國CDC主要角色之一即是在公衛危機期間向大眾以及地方官員公布相關方針以及科學資訊。然而在新冠疫情期間，美CDC已經長達兩個月沒有舉行例行關於大流行資訊的記者會，主任雷德菲爾德（Robert Redfield）雖然是白宮防疫小組成員之一，但很少在大眾面前出現。

雖然川普政府一再堅稱政府有責任處理新冠疫情，其展現方式完全反應在川普的聲明上，但不論是從他先前聲稱不需對全國缺乏檢測負起責任，甚至在各州需求檢測劑之時，稱聯邦政府只是「最後的提供者」，可謂要地方州政府要「自立自強」。

美聯社已取得CDC的防疫方針，並公布於網路上。

(中時電子報)