近日傳出財務問題，又被詐騙180萬元藝人澎恰恰，卻被鏡週刊爆料180萬元其實是欠地下錢莊的利息，氣得澎恰恰8日上午到台北地檢署，控告週刊妨害名譽，澎恰恰強調，鏡週刊的報導不實，是子虛烏有。

澎恰恰傳出財務問題，前陣子一度傳出輕生，之後由他的兒子出面澄清說明，接著又傳出澎恰恰為了借錢，預付了180萬元保證金，卻遭詐騙的事。

不過，鏡週刊卻爆料指出，澎恰恰被詐騙的180萬元，事實上是澎恰恰向地下錢莊借錢的利息。澎恰恰認鏡週刊的內容不實非常不滿，因此向北檢提告。

(中時 )