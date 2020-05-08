180萬是利息？澎恰恰北檢告週刊妨害名譽 09:582020/05/08 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人澎恰恰到北檢控告鏡週刊妨害名譽。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出財務問題，又被詐騙180萬元藝人澎恰恰，卻被鏡週刊爆料180萬元其實是欠地下錢莊的利息，氣得澎恰恰8日上午到台北地檢署，控告週刊妨害名譽，澎恰恰強調，鏡週刊的報導不實，是子虛烏有。 澎恰恰傳出財務問題，前陣子一度傳出輕生，之後由他的兒子出面澄清說明，接著又傳出澎恰恰為了借錢，預付了180萬元保證金，卻遭詐騙的事。 不過，鏡週刊卻爆料指出，澎恰恰被詐騙的180萬元，事實上是澎恰恰向地下錢莊借錢的利息。澎恰恰認鏡週刊的內容不實非常不滿，因此向北檢提告。 (中時 ) #澎恰恰 #鏡週刊 #詐騙 #利息 #錢莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦人壽推200億利息2％保單借款疫備金 15:332020/05/05 財經 假警察喬地下錢莊借款詐財 真警出馬手到擒來 17:322020/05/05 社會 華南銀行力挺勞工紓困 首年免利息 20:462020/05/05 財經 企業公司債 利息補償金可抵稅 04:102020/05/06 金融．稅務 澎恰恰遭詐180萬內幕曝光 他揭露兩大關鍵點 09:132020/05/06 娛樂 澎恰恰借錢補坑傳拉好友下水 脫口稱「幫汪建民借的」 16:162020/05/06 娛樂 微型創業鳳凰貸款也可緩繳 勞動部再幫你出一年利息 15:362020/05/07 生活 不再搞笑 澎恰恰預告明日告週刊報導不實 18:242020/05/07 社會 假檢察官恐嚇上銬 老婦險被騙走40萬 19:142020/05/07 社會 差1字 居家辦公爆發首起詐騙案 台銀45萬美元追不回 22:182020/05/07 財經 社會熱門新聞 紀德艦四腳獸事件真相曝光 竟是輪機官酒後性侵女士官 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 破天荒！檢調首度查獲大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉 起訴7人通緝1人 - 社會 美魔女珠寶商海削富商1億 1個月內脫產結局曝光 - 社會 人妻摩鐵8次床戰前男友 綠帽夫因這原因…竟然告不贏 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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