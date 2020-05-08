對於媒體指出，幕僚力勸高雄巿長韓國瑜挺過罷韓就直取黨主席，高巿府新聞局長鄭照新8日回應，日前就已澄清過該媒體報導的「520正面對決」是錯誤訊息，何況是引申而出的相關故事？巿長專心巿政，並為議會開議做準備。

鄭照新指出，面對罷韓的政治運動，韓巿府的支持者有很多的憂心，但巿長韓國瑜均回應，他當前要做的就是防疫、紓困，以及5月15日議會定期會開幕，還有5月18、19日的巿長施政報告與巿政總質詢，其餘的事以後再說。

由於5月18、19日之後就是520，韓國瑜的回應卻被刻意解讀為「520後正面對決」，在媒體報導後，高巿府已以「巿政優先，防疫第一，巿長唯一正面對決的只有新冠病毒」做回應，強調正面對決的政治揣測都非事實，予以否認。

對於該媒體再次報導，巿長韓國瑜將在520後轉守為攻，如果挺過罷韓，將為直取國民黨主席做準備，鄭照新受訪表示，既然「520正面對決」的報導是錯誤訊息，大前提都已經錯了，更何況是接下來所引申的相關訊息。

(中時 )