壓縮機大廠瑞智精密第一季兩岸銷售台數、合併營收及獲利受新冠肺炎疫情影響而全面下滑，EPS從去年0.47元降至0.27元。4月壓縮機銷售台數、合併營收，還無法與去年同期締造單月銷售200萬台成績相比，雙雙出現負成長。

瑞智自結4月壓縮機銷售151.21萬台，較3月減少4.8％，比去年同期減少26.47％；4月合併營收16.75億元，較3月減少1.6％，比去年同期減少28.9％。前4月壓縮機累積銷售543.93萬台，比去年同期減少17.57％，前4月累計合併營收59.13億元，較去年同期減少23.03％。

瑞智表示，瑞智4月合併營收比去年同期減少28.9％，主因是去年四月大陸終端空調市場促銷活動比往年提前開跑，首次單月銷售突破200萬台，墊高比較基期。今年受疫情影響銷售量較往年平均少。

瑞智第一季壓縮機合併銷售392.7萬台，合併營收42.3億元，年減20.4％，合併稅後淨利1.4億元，年減幅達41.1％，EPS為0.27元，較去年同期0.47元，減少42.6％。瑞智表示，瑞智今年第一季銷售及合併營收都受新冠病毒疫情影響，大陸工廠配合當地政府政策均延後至2月10日復工所致。第二季雖然是壓縮機銷售旺季，但海外疫情持續發酵，出口風險從產能轉向海外需求，瑞智會謹慎看待全球遭受疫情影響的變化，隨時因應市場波動。

(工商 )