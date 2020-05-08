何如芸分享和兒子聊天截圖。（圖／翻攝自何如芸 Michelle臉書）

女星何如芸17年前閃嫁花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，兩人日前宣布離婚，何如芸和前夫育有兩個13歲、9歲的兒子，如今在新加坡求學，最近母親節將至，今(8日)凌晨，她分享終於等到兒子傳來的私訊，但內容不是祝福她佳節快樂，而是問她離婚後可不可以不要再婚、生小孩，讓何如芸相當難過。

何如芸近日和前夫王敏錡撕破臉打官司，她控前夫在自己父母住院期間幾乎都未探視，兩人感情轉淡決心分開，而人在台灣的何如芸也因此和在新加坡就學的兩個兒子分隔兩地，上月她受訪坦言已兩個月沒見小孩，只能每天靠視訊聯絡，有點快受不了。

今凌晨，何如芸在臉書分享和兒子聊天截圖，她寫下：「沒有等到母親節的祝福，卻看到這樣的訊息.....一定是想了很久才鼓起勇氣問媽媽的吧？」原來是兒子問她：「媽媽，離婚以後可不可以不要再去結婚生小孩？」何如芸說：「生你們已經很不容易，媽媽這輩子也只會有你們2個孩子，媽媽不結婚，永遠是你們的媽媽......保證！」

對此，網友也心疼說：「他們太喜歡媽媽了比較沒安全感」、「感覺心酸酸的」、「不管大人的關係變成什麼樣子，媽媽愛孩子的心永遠也不會改變的」、「看得出來兒子很愛媽媽，不想跟別人分享媽媽的愛」。

(中時電子報)