新冠肺炎疫情擴散，儘管台灣防疫成效非常不錯，但各大行業尤其是觀光業依舊受到重創，政府也推出一系列紓困方案因應，卻出現各種亂象，連基層公務員自己都搞不懂，民怨四起。對此，自由作家洛杉基感嘆，蔡政府民調支持度達到有史以來最高的七成，但是看到民眾在申請紓困時的亂象，也不禁讓人高度懷疑這種民調是否也是1450網軍投票的結果？

對於總統蔡英文的紓困方案，洛杉基給與高度肯定，但遺憾的是，一個善意、本應受到民眾歡迎的好計畫，卻因為「人、事、時、地、物」都錯的情況之下，反而造成更大的民怨，讓民眾完全感受不到政府的德政與善意。

洛杉基先以「人」方面說起，一人一萬元的「紓困」，實在是杯水車薪，對一般富人而言，只夠吃一頓米其林大餐，外加一瓶紅酒。但是對於那些擺攤的、開遊覽車的、酒店服務員。。。幼年子女眾多的低收入戶等，卻是重要及時雨。 這種紓困，應該是行政院、經濟部等單位成立緊急紓困聯合辦公室來處理，怎麼會交給衛福部這個正因為防疫忙得不可開交，人力資源有限的單位來負責發放？更可惡的是，蘇立委質詢衛福部下放公文不及時，竟然指責衛福部怎麼沒有看到蘇院長「電視上說要立即發放」，卻走公文晚了好幾天。請問，衛福部究竟要看公文辦事，還是看電視辦事？

接著，洛杉基以「事」的觀點解析。這本來是美事一樁，如果處置得當，自然對蔡政府的民調絕對有加分作用。亞洲各國都用雨露均霑的方式，無差別發放給每個公民；美國則是根據報稅紀錄，直接將紓困金約美金1200元，匯入每個收入較低的民眾，包括繳過税的低收入非美國公民。為了區區台幣一萬元，這些多數教育程度偏低的低收入戶，竟然要填寫六份表格，比考試還難，這不是刻意在刁難嗎？看到很多申請者因為不會填寫，氣到丟筆撕紙，轉身離去，讓人感到十分難過。

洛杉基最後分析「物」。如果紓困金採用「消費券」方式，發放給所有國民，像馬英九執政時期所做的那樣：需要的人，拿去消費購買生活必需品（就不怕他們把紓困金存在銀行不用），不需要的，就捐出去給需要的人，這不是皆大歡喜？當年我自己同學朋友，收到消費券後，因為自己生活還過得去，便把消費券轉贈給更需要的親友，這也算是做善事。如果充滿愛心的台灣社會，連捐款捐口罩給外國人都不落人後，把消費券捐贈給更需要的同胞或慈善機構，大家何樂而不為？

洛杉基感嘆，發放的「時」間、「地」點，更是讓人詬病。疫情期間，政府公然要民眾排隊，還要人擠人，擠爆申請地點，不但妨礙其他人辦公，還提高疫情人傳人的風險。真不知道衛福部的官員究竟在想什麼？行政院院長不斷道歉，疫情指揮官陳時中也跟著道歉，立委則忙著罵衛福部豬頭，這對改善紓困之亂究竟有何幫助？最近民調對蔡政府的支持度，達到有史以來最高的七成。但是看到民眾在申請紓困時的憤怒、忙亂、茫然、幹譙，竟然還能高度認同蔡政府的施政，也讓人高度懷疑這種民調是否也是1450網軍投票的結果，完全不接地氣？

(中時電子報)