氣動元件大廠亞德客-KY因4月接單及出貨持續飆升，合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創單月史上新高，前4月合併營收也改寫同期新高。亞德客在手訂單人民幣逾3億元，5月加班趕工，全年合併營收可望至少成長一成。

法人預估，第二季向來是氣動元件出貨旺季，亞德客第二季出貨及合併營收可望比去年同期44.03億元，成長一成以上，有機會上看50億元以上，單季EPS挑戰4～5元。今(8)日股價也給力，大漲12元而以570.0開出，目前呈現上漲走勢。

亞德客農曆年後接獲大陸因應新冠肺炎疫情，提前備貨給口罩等醫療器材相關業者的訂單要求，但大陸廣東佛山及浙江寧波兩地工廠，因疫情影響，2月延後開工，3月稼動率才逐漸回升，致使第一季合併營收及獲利雙雙下滑，EPS也從去年同期3.63元降至2.14元。

亞德客表示，4月受惠來自電子、電池、機床設備及包裝機械等行業訂單有較高的增長，訂單及出貨顯著回溫，4月合併營收人民幣4.63億元、月增15％、年增幅33.96％；以新台幣計價19.64億元，年增23.84％，續創單月營收新高。前4月合併營收人民幣11.95億元、年增10.12％，以新台幣計價為51.22億元、年增3.16％。

亞德客指出，市場需求因客戶產能自動化程度提升、5G相關零部件需求增加而回溫，加上亞德客持續提高市場占有率，是營收持續成長的主因。

(工商 )