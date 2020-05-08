新冠狀病毒全球大流行重創網約車服務產業，優步（Uber Technologies）上季虧損暴增，但其營收表現不如預期悲觀，且執行長表示叫車業務在4月觸底後已出現回溫跡象，受此激勵，優步周四盤後股價先跌後漲，目前勁揚6.05%，報每股32.80美元，稍早前一度大漲9.5%。

優步公布第一季營收年增14%，為35.4億美元，僅略低於市場預期的35.5億美元。首季淨損29.4億美元，遠超出去年同期的淨損10.1億美元，並創下三個季度以來新高。第一季每股虧損達1.7美元，超出市場預估的每股虧損84美分。

優步第一季提列高達21億美元的減值沖銷，並表示這筆減記主要與投資中國滴滴出行和印尼Grab有關。優步已經退出部分亞洲業務，換取滴滴出行與Grab兩家亞洲網約車公司股份。

執行長Dara Khosrowshahi在聲明中表示，雖然Rides業務因新冠肺炎疫情受到重創，但公司快速採取行動維持財務實力，投入更多資源於Uber Eats，並已為任何復甦前景做好準備。4月Rides叫車單大減80%，但近來在舊金山、洛杉磯、芝加哥等各地已出現好轉跡象。

世界各地的防疫封鎖措施帶來好壞不一的影響，第一季Uber Rides總訂單額年減5%，為108.7億美元，但Uber Eats總訂單額大增52%，達到47億美元。

Khosrowshahi並宣布公司擬減少10億美元營運成本。優步前一日宣布將裁員14%，相當於3,700人，以降低營運費用，因應疫情帶來的經濟挑戰與不確定性。

(時報資訊)