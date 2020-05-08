空頭回補，激勵周四紐約期金漲2.2%；因美國失業人口暴增，以及經濟數據疲軟，導致市場擔憂冠狀病毒(COVID-19)疫情升溫，提振黃金避險需求增加，進而吸引投資人空頭回補，激勵期金漲2.2%；此外，鈀金漲近4.4%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲37.3美元，報每盎司1725.8美元，7月白銀漲0.57美元，報每盎司15.59美元，7月白金漲16.6美元，報每盎司782.1美元，6月鈀金漲76.8美元，報每盎司1835.7美元。(商品行情網)

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