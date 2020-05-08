《商情》空頭回補 激勵周四紐約期金漲2.2％ 10:002020/05/08 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周四紐約期金漲2.2%；因美國失業人口暴增，以及經濟數據疲軟，導致市場擔憂冠狀病毒(COVID-19)疫情升溫，提振黃金避險需求增加，進而吸引投資人空頭回補，激勵期金漲2.2%；此外，鈀金漲近4.4%，為表現最佳之貴重金屬。 終場6月黃金漲37.3美元，報每盎司1725.8美元，7月白銀漲0.57美元，報每盎司15.59美元，7月白金漲16.6美元，報每盎司782.1美元，6月鈀金漲76.8美元，報每盎司1835.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求增加 激勵上周五紐約期金走強 10:002020/05/04 財經 《金融》外資4月續淨匯出近128億元 先反手回補台股 08:022020/05/06 財經 《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期金走軟 10:002020/05/06 財經 《商情》空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨全漲 10:002020/05/06 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 17:442020/05/06 財經 《商情》避險需求下降 打壓周三紐約期金挫1.3％ 10:002020/05/07 財經 《商情》預料需求增加 激勵周三紐約期棉漲逾1.7％ 10:002020/05/07 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 15:032020/05/07 財經 台股大多頭來了？專家驚爆1句…散戶心碎 19:132020/05/07 財經 520強軋行情 「空頭不死、多頭不止」 04:102020/05/08 財經要聞 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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