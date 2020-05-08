買盤進場，激勵周四LME期銅連4漲；因主要金屬消費國中國公佈數據顯示，銅進口量上升，以及上海期貨交易所銅庫存降至2月以來低點，顯示中國經濟狀況獲得改善，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，激勵期銅連4漲。

終場期銅上漲76美元，報每公噸5274美元；期錫上漲25美元，報每公噸15225美元；期鎳上漲27美元，報每公噸12330美元；期鋅上漲28.5美元，報每公噸2003.5美元；期鋁上漲5.5美元，報每公噸1485美元；期鉛上漲14美元，報每公噸1644美元。(商品行情網)

(時報資訊)