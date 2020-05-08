台中市刑警大隊日前偵辦「存摺本」詐騙案時，過程中意外破獲案外案，幹員在查出詐騙集團主嫌藏身於汽車旅館準備進行搜索時，發現詐騙集團主嫌等人進然在房間大開毒品趴，而且還傳出吸食K他命時的濃厚塑膠味，幹員立刻破門，驚見男女吸毒吸到「茫」在床上，地面上還散落毒品及假戶頭存摺。

台中刑警大隊查獲3男1女在房內吸毒助性以慶祝騙取到假戶頭獲利(圖片來源:台中市刑警大隊))

據了解，該詐騙集團針對網購、手遊、求職、借貸等生活需要，利用審查信用的方式，誘導民眾可增加申請的金額為由，寄出自己的存簿，作為詐騙假戶頭的現金取得管道。

台中市刑警大隊破獲一起毒蟲收存簿做假戶頭牟利案，刑警破門而入發現房內毒蟲剛以毒品助興慶祝收取假存簿獲利。(影片來源:台中市刑警大隊)

台中刑警大隊向房內四名男女身分證查驗身分核對，發現房內散落一地的存簿並非房內人持有。(影片來源:台中市刑警大隊)

警方調查，日前接獲「隔壁房間很臭」的通報，懷疑房內正在進行多人轟趴等違法舉動。警方到場破門而入後，發現房內4位男女以吸毒助興，筋疲力盡躺在床上休息，並且發現房內地上散落一地12本的假戶頭存摺和各種吸毒器具。但詢問房內4名男女存簿是誰的，4名男女結巴說不出話來，並且進一步驗證身分證後，證實存摺並非房內人持有。

警方統計，109年1至4月已查獲收簿手254人、攔截帳戶56本，已防止2千8百萬元贓款遭詐騙集團盜領。據警方釐清的原因是，大部分的民眾會因為生活的需求，譬如上網找工作、網購、手遊、貸款等因素，誤信高明話術將存簿寄出，呼籲民眾千萬不要貿然將存摺本寄出以免被詐騙。

(中時電子報)