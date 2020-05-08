元富證券防疫，2月中起將「翻轉學堂」投資理財系列講座，改以Youtube線上直播，投資人線上與講師互動，至今共5場講座，YouTube累積觀看次數近3,500人次、非重複觀看人數近1,500人；本月12日、19日邀請股票及期貨專家戴成霖、分析師王倚隆（老王），探討主力選股邏輯與低利率時代選股等議題。

元富證券「翻轉學堂」2月場講師林子微（妮可），以小資族為對象，分享效率及高周轉是投資必要手段，非重複觀看人數近500人。3月場講師點石Ego與順流小畢，分別傳授投資風險控管與如何穩定獲利等心法，平均每5分鐘就有留言提問。4月場講師陳唯泰及籌碼喬哥，以破除對除權息行情的刻板印象與提高勝率的關鍵選股法為題，同樣反應熱烈。

「元富證券翻轉學堂」5月12日邀請股票及期貨講師戴成霖，傳授「看準主力近期籌碼，分享專職操盤手如何買對股票」，5月19日則由分析師王倚隆（老王），談「當全球吹起降息風時，錢放定存是否為最壞投資？」，分享如何在低利率時代選股，以及哪些商品可發揮保值效果。活動詳情可逕洽「元富證券翻轉學堂」網站。

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