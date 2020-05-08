隨著美陸對立加劇，貿易戰波瀾再起，市場對於全球經濟展望看法保守。不過，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，曝光近日他與壹傳媒集團創辦人黎智英的對話內容，他引述黎智英的說法指出，美陸雙方形成熱戰的機率不大，而且美國會越來越強大。

謝金河提到，這次疫情造成的美陸關係對立加劇，這會是未來世界的主軸，全球生產基地會重組。他問黎智英「美中衝突升溫，會不會從冷戰轉向熱戰？」，黎智英表示形成熱戰機率不大，美國會愈來愈強大，美國在人工智慧及自動化的實力超強，只是這次降稅、印鈔票，什麼招式都用上，過去鈔票流向銀行，這回流到企業及個人手上，世界潛在有通膨的壓力。

謝金河說，儘管香港未來充滿著不確定性，黎智英仍堅持民主理念，毫不妥協。而隨著520總統就職大典將至，謝金河問黎智英對台灣未來及小英總統有什麼期待？黎智英回應相當看好，認為未來20年、30年，台灣只會愈來愈好，即使兩岸劍拔弩張，但台灣主體性確立，國家治理上軌道，只會愈來愈好！但他也提醒台灣政策法規要鬆綁，對自己要有信心，尤其是利用這個機會引人世界第一流的人才，讓台灣更壯大。

(中時電子報)