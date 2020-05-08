大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年總統大選為了幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，在長沙華天大酒店舉辦大型餐會，宴請560多名台商、台生，並安排1000多間酒店住宿、另補助台幣6000多元(人民幣1550元)的返台機票，事後向長沙市台辦、湖南省台辦申請獲得經費補助149萬元人民幣，台北地檢署根據相關餐會計畫、機票名單等證據，8日依違反《總統副總統選罷法》、《選罷法》起訴7人，並請法院宣告7人褫奪公權。

另外，長沙台胞投資協會幹部連上銘因未到案遭通緝。檢方說，本案檢調首度查獲大陸台辦資助介人台灣選舉案件。

起訴7人為長沙台資協會會長林懷、副會長佟建華、台商莊垣漳、中華婦女聯合會理事長何建華、中華婦聯會副祕書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長蔣國君。

檢方是因中華婦女聯合會理事長何建華賄選案中查獲此案，檢調查扣向台辦請款文件及資料，並發現國民黨大陸事務處主任周繼祥曾在餐會中高呼韓當選口號，但檢調認為周男只是證人，未涉違反選罷法。

起訴指出，林懷等人在湖南省長沙市台辦經濟處長黃道年、長沙台協會祕書處主任周輝等人協助下，在去年12月11日在長沙華天大酒店舉辦尾牙，名稱定為「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，以每桌1600元人民幣宴請500、600名台商、台生，希望他們在今年1月11日前返台投票給韓國瑜及國民黨。

另林懷等人於去年12月4日開會，針對長沙市10區的台商、台生動員，於今年1月初，以資助返台投票機票補助1550元至1600元人民幣，以當時機票1650元人民幣來算，幾乎全額補助，共有240多人接受補助返台投票。

檢方調查，長沙市台辦、湖南台辦計畫在這2次分別補助50萬、300萬人民幣，而林懷等人已各請款29萬、120萬人民幣，合計149萬人民幣。

檢方表示，其餘大陸台商協會當時也有推出返台優惠機票，但因沒有直接聯絡到投票行為，因此不構成違反選罷法，檢方也不會全面調查大陸所有的台商協會。

檢方指出，選舉乃民主政治最重要之表徵，選舉結果關乎國家施政，影響國家及人民權益至深且鉅，若有賄選情事，將嚴重戕害民主政治發展，因此除依法起訴7人外，並請法院依《總統副總統選罷法》規定，併予宣告7人褫奪公權。

(中時 )