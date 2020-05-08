儘管外界不斷炒作到底「飛人」喬丹、「小皇帝」詹姆斯誰比較強話題，但在「小蟲」羅德曼眼裡，這根本就是假議題，因為羅德曼認為詹皇完全比不上喬丹，甚至連「大鏢客」皮朋都比詹皇更加強大，皮朋應該是NBA史上前3強的球星。

「我認為皮朋太安靜了，總是默默站在喬丹身邊，」羅德曼表示，「皮朋更嚴重被外界低估了，也領太少薪水，我認為現在很多人才意識到他當時經歷了什麼，這傢伙是個英雄，在很多方面都是，特別是在公牛搶下6座總冠軍期間。」

羅德曼強調，根本無需比喬丹、詹姆斯誰強，因為就連皮朋都比詹姆斯強大，「當時人們稱呼柏德是頂級前鋒，柏德固然強大，卻沒辦法跟皮朋一樣打多個位置，柏德的敏捷度不夠，我不認為人們意識到，皮朋在1991年的表現有多出色。」

「皮朋變革了組織型前鋒這個位置，所以現在很多球員都該感激皮朋，像是杜蘭特，他應該親自對皮朋說出，『看看你為我們做了什麼！』」羅德曼表示，「就算詹姆斯出現在上個世紀的90年代，我仍然說皮朋是僅次於喬丹的聯盟第二人。」

(中時 )