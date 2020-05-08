苗栗一名人夫阿興（化名），2018年6月間在妻子的手機發現與陳姓前男友曖昧對話，2人還到新竹、苗栗等8家摩鐵開房間，氣的對陳男提告妨害家庭，但因妻子隱瞞已婚身分，是單親媽媽，法官對陳男予以不起訴。

陳男應訊時供稱，阿興的妻子是他前女友，後來前女友告知懷孕，也收到對方寄來的彌月蛋糕，加上包裝上沒有夫妻聯名的謝卡，所以他一直以為對方是單親媽媽，後來前女友陸續傳小孩的照片給他，他也覺得小孩很可愛，2人才逐漸恢復感情，也從未懷疑對方已經結婚。

陳男表示，他與前女友確實8度約在賓館碰面，但2人並未發生性行為，對方也沒告訴他已婚。

檢方認為，阿興的妻子在8個月LINE對話記錄，從未提及丈夫，若陳男得知前女友已婚，理應相互提醒，以避免偷情被抓包，認定陳男所言可信，因此予以不起訴處分。

阿興再提告求償100萬元，但法官認為，阿興沒有證據可證實陳男知道妻子已婚，陳男仍屬無故意或過失，侵害到阿興配偶權，最後判陳男免賠。

(中時電子報)