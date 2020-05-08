恆指昨日跌3%，今日開盤高升0.87%，重返2萬4000點，來到24188.2。

港交易所在7日揭露其一季度業績，營收和利潤皆下滑，該交易所昨日跌3%。

海底撈今日高漲2.19%。萬科H股今日高升0.6%。

(時報資訊)

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