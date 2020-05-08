《港股》港股開盤彈升至2萬4 10:172020/05/08 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆指昨日跌3%，今日開盤高升0.87%，重返2萬4000點，來到24188.2。 港交易所在7日揭露其一季度業績，營收和利潤皆下滑，該交易所昨日跌3%。 海底撈今日高漲2.19%。萬科H股今日高升0.6%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 憂貿易戰再起 港股開盤跌748點 10:372020/05/04 財經 《港股》美中緊張升高 恆指開盤重挫逾3％ 10:342020/05/04 財經 《港股》美中緊張升高 恆指暴跌逾4％ 17:222020/05/04 財經 港股「五窮月」開局大跌逾千點 17:522020/05/04 財經 《港股》美股收高 恆指開漲0.6％ 10:002020/05/05 財經 《港股》恆指量縮收漲1.08％ 成交值創除夕來新低 16:482020/05/05 財經 港股開低 恒指開盤微跌0.64點 09:592020/05/06 財經 《港股》恆指開平走高 一度收復24000點 10:172020/05/06 財經 《港股》陸股意外強勁 恆指收漲1.13％ 17:222020/05/06 財經 港股開低走高 恒指收盤漲逾1％ 17:342020/05/06 財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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