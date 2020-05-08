1.久元(6261)：Mini LED題材加持、傳今年每股拚賺5元，昨土洋對作，外資賣超150張、自營商買超420張，早盤股價震盪挑戰60關。
3.日月光投控(3711)：昨外資轉買超2437張，加上昨夜ADR漲3.26%，帶動早盤股價續漲逾2%。
4.南亞(1303)：Q2業績拚持平Q1，昨外資、自營商聯手轉買超，早盤股價穩漲約1.5%，收復5日線。
5.旭隼(6409)：4月營收12.73億，年增8.49%，股價突破750元，上漲逾3%。
6.鴻海(2317)：三大法人7日合計買超逾萬張，早盤漲幅達2%，挑戰77元壓力區。
7.建準(2421)：伺服器+車用大單助攻Q2，開盤量價齊揚跳至45元之上，盤初即攻上漲停。
8.健鼎(3044)：每股擬配息7.25元，殖利率逾5%，買盤湧進，攻高6%。
9.長榮航(2618)：貨運需求熱，股價於10.5元高檔蓄勢，一早走揚1%。
10.國揚(2505)：「大南港土地」標售案開大紅盤，利多出盡，早盤重挫6%。
11.世禾(3551)：第一季EPS 1.07元，開盤暴量攻高，一度漲停。
12.茂迪(6244)：綠電自由交易起跑，概念股掀漲風，股價連拉2根漲停，攻克季線。
13.單井(3490)：獲外資連8買，激勵晨盤攻頂，觸及半年線。
14.太極(4934)：綠電題材點火，今放量拉出第二根漲停，登上2個月高。
15.元太(8069)：4月營收年增59.39%，晨盤挾量跳漲5%，改寫9個月高價。
16.大學光(3218)：獲外資及投信連2買，帶動連兩日飆漲停，衝上天價105.5元。
17.義隆(2458)：吃微軟大單，業績拚季季紅，獲外資連5買，晨盤登百元關，改寫天價101.5元。
18.松翰(5471)：額溫槍需求仍火，獲外資連2買，晨盤一度挾量攻頂，登上近6年高點。
19.愛普(6531)：獲外資連4買，無懼遭列警示股，晨盤仍彈高9%，續衝天價239元。
20.勤誠(8210)：4月營收創單月歷史新高，早盤漲約3%，飛越5日線。
21.圓剛(2417)：4月營收雙升，登近10年單月新高，外資昨擴大買超逾千張，早盤小漲。
22.申豐(6582)：外資連兩日擴大買超，早盤攻漲停，登1年來新高。
23.華豐(2109)：外資昨轉買超，早盤帶量上攻，一度觸及漲停。
24.南帝(2108)：三大法人昨轉買超592張，早盤一度觸及漲停。
25.jpp-KY(5284)：4月營收寫雙高，早盤漲逾6%。
26.威強電(3022)：外資連2買，早盤多頭跟進、亮燈漲停。
(時報資訊)
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