感測晶片為技術核心的IC設計公司昇佳電子(6732)、母公司為矽創(8016)，昇佳專注於感測積體電路之研發、設計及銷售，產品包括環境光感測晶片、近接感測晶片及加速度感測晶片，去年每股獲利達35.10元，穩坐興櫃股王寶座，計畫於6月上旬掛牌。

昇佳2019年營收年增148.3%至48.1億元，毛利率42.0%較2018年提升8.2%，稅後淨利年增305.5%至13.2億元，每股獲利達35.10元，今年第一季營收更達13.50億元，年增加88.71%，以優異的業績表現，穩坐興櫃股王寶座，預計6月上旬掛牌。

昇佳成立於2009年，母公司為矽創電子，以優秀的混合訊號IC、光學封裝及微機電機械結構設計能力達到大廠之規格要求，已與手機領導廠商建立產品協同開發之合作模式。

昇佳主要產品為光學感測晶片中的近接感測晶片以及環境光感測晶片與色彩感測晶片，終端應用為智慧型手機；另外，還有微機電感測系統中的加速度感測晶片，終端應用為智慧型手機及穿戴式裝置。在智慧型手機全屏化的趨勢下，昇佳的狹縫解決方案是全球唯一，而在屏下解決方案，全球也僅有昇佳及AMS兩家廠商，目前全球前六大手機品牌廠，除了Apple之外，皆為昇佳主要客戶，推估昇佳2019年光學感測晶片出貨量，在全球智慧型手機市占達42.5%，已與市場龍頭AMS在伯仲之間。

昇佳的加速度感測器晶片產品技術已日趨純熟，在光學感測解決方案已深獲一線手機品牌大廠信賴基礎下，目前數家一線手機品牌正開發中的中低階手機，已針對公司的加速度感測晶片進行驗證，後續將有機會逐漸放量出貨。

展望未來，昇佳看好，智慧手機全螢幕及穿戴裝置等應用快速起飛，昇佳將成為全球少數同時擁有完整消費性電子光學感測晶片及微機電慣性感測晶片的廠商，以具競爭力的價格滿足各智慧型手機及穿戴式裝置品牌廠一站式購足的需求，藉此優勢持續推升營運動能，未來成長可期。

(時報資訊)