群聯(8299)宣布，全系列控制晶片支援長江存儲(YMTC)3D NAND，雙方也將持續維持長期合作關係，力拚互利共贏。

電子醫療設備、電競遊戲機、NB筆記型電腦、電視機上盒、雲端伺服器服務等因為新冠肺炎所產生的醫護或宅經濟需求上升，不僅刺激了快閃記憶體儲存裝置(NAND Storage Devices)維持穩健的成長動能，更讓NAND Flash產業成為這波疫情的少數成長亮點之一，而近期受到討論的快閃記憶體(NAND Flash)產業新兵長江存儲，在2016年加入NAND Flash設計生產後，也為市場添增了一股活力。

群聯與長江存儲自2016年開始接洽合作，從最早期的32層3D NAND導入驗證群聯eMMC控制晶片PS8226，至近期的64層3D NAND，群聯全系列的NAND控制晶片均有支援且已進入量產階段，例如高階的PCIe SSD控制晶片PS5012、SATA SSD控制晶片PS3112、符合高速行動裝置儲存的UFS控制晶片PS8318及eMMC控制晶片PS8229、近期沸沸揚揚討論的NM Card(Nano Memory Card)控制晶片PS8229、以及消費應用的SD與USB控制晶片等，均支援長江存儲的64層3D NAND，為接下來由5G技術帶動的相關儲存應用需求持續佈局。

群聯董事長潘健成表示，長江存儲雖然是NAND Flash產業新人，但產品品質已受到特定應用市場的驗證與認可，有機會在各儲存應用領域逐漸普及。而群聯電子身為全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片暨儲存方案整合廠商，也將逐步地加深與長江存儲的合作，期盼雙方能互利共贏。

潘健成也指出，除了64層3D NAND以外，群聯也已經開始安排研發團隊著手支援長江存儲近期發表的128層3D NAND。換言之，群聯與長江存儲的合作是長期且穩定的。而儲存應用市場部分，群聯也將偕同長江存儲先從消費儲存應用開始，並逐步延伸至工控嵌入式系統以及企業級伺服器等高階儲存應用。

(時報資訊)