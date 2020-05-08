第三屆纖維創作獎即將開始徵件，總獎金上看百萬元，單件作品獎金最高可達27萬元，台中市纖維工藝博物館邀請全國工藝好手，爭取防疫宅經濟，在家創作大展技藝贏獎金，活動自6／1至6／10接受報名，歡迎全台纖維工藝好手前來競技。

台中市纖維工藝博物館主任郭敏慧表示，為鼓勵各種纖維材質開發及設計應用於生活與藝術，以此來開發纖維創作的無限可能性，擴大舉辦「第三屆纖維創作獎」本屆徵件類別除生活工藝類、美術工藝類外，更新增「新纖類」為鼓勵年青人而設立，年齡限28歲以下（1992年1月1日以後出生），作品不限生活工藝類或美術工藝類。

另外二種類別是，一、生活工藝類：注重工藝技術、實用功能、造型美感及未來商品開發潛力，例如服裝、飾品、傢飾、傢具、玩具、文具等；二、美術工藝類：注重創作手法、藝術理念及造形技藝，包含平面、浮雕、立體或裝置性的藝術品，例如織錦畫、染畫、繡畫、藝術壁掛、軟雕塑、複合媒材、纖維裝置藝術等。

郭敏慧指出，每一類作品，將分別設立首獎、二獎、三獎及入選等獎項，而佳作、纖維大獎及票選人氣獎則不分類別，單件作品獎金可達27萬元，總獎金上看100萬元，將於9月中舉行頒獎典禮，同時得獎作品並將在台中市纖維工藝博物館展出。

台中市纖維工藝博物館是全國首座以「纖維」為主題的博物館，特以「纖維·時尚‧綠工藝」之立館精神，相關訊息請上台中市纖維工藝博物館官網(http：／／mofia.gov.tw／)及粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／mofiataichung／)查詢。

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