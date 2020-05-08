北韓官媒周五（8日）報導，北韓領導人金正恩向中國領導人致口訊，讚賞中國大陸的新冠肺炎疫情防控工作取得成效。

朝中社報導，金正恩通過口訊，向中國國家主席習近平致以親切問候，高度評價並祝賀習近平領導中國大陸人民，在前所未有的傳染病阻擊戰中把握勝機，控制整體局面。金正恩又稱，北韓對中國大陸所取得的成就感到高興，並祝願習近平身體健康。

報導中並沒有說明金正恩的口訊是通過何種方式，以及在何時向陸方傳達。

(中時 )