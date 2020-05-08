金正恩再發聲 向習近平致口訊 10:392020/05/08 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朝中社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓官媒周五（8日）報導，北韓領導人金正恩向中國領導人致口訊，讚賞中國大陸的新冠肺炎疫情防控工作取得成效。 朝中社報導，金正恩通過口訊，向中國國家主席習近平致以親切問候，高度評價並祝賀習近平領導中國大陸人民，在前所未有的傳染病阻擊戰中把握勝機，控制整體局面。金正恩又稱，北韓對中國大陸所取得的成就感到高興，並祝願習近平身體健康。 報導中並沒有說明金正恩的口訊是通過何種方式，以及在何時向陸方傳達。 (中時 ) #金正恩 #習近平 #中國 #北韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普推文 樂見金正恩別來無恙 04:102020/05/04 國際大事 金正恩現身！罕見準備這東西 曝身體健康狀況 07:472020/05/04 政治 金正恩是本尊！李正皓曝家族最大特徵 08:592020/05/04 政治 情報有誤？邱國正委屈直言：金正恩就有病阿！ 10:332020/05/04 政治 現身就射飛彈！港媒揭金正恩背後算計：逼川普讓步 13:542020/05/04 政治 「最美脫北者」揭金正恩「2千處女歡樂組」內幕 猶如現代慰安婦 18:162020/05/04 國際 本尊？替身？命理師看這點：正版金正恩 00:202020/05/05 娛樂 金正恩隱姓埋名留學瑞士 同學爆：他不抱這東西睡不著 20:212020/05/05 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 21:032020/05/05 生活 金與正接班地位穩了？金正恩公開活動這幕露端睨 15:562020/05/06 國際 兩岸熱門新聞 曾以習近平為秘書的耿飆 網傳是耿爽的祖父？ - 兩岸 金正恩再發聲 向習近平致口訊 - 兩岸 乾隆的3年退休生活都在做什麼？搬家、納妃、殺人 - 兩岸 - 旺報 美學者：大陸利用疫情在南海搞事了嗎？ - 兩岸 美版女戰狼來了！白宮發言人嗆罷媒體扭頭就走 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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