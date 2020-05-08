羅志祥（小豬）日前被周揚青爆出分手秘辛，女方爆他到各地飯店都會約妹，又喜歡「多人運動」，更指明愷樂就是第三者，而小豬被爆料當下，人在深圳隔離14天，如今隔離期滿、工作落空，今(8日)媒體報導他今晚將搭機返台，若消息為真，屆時將引來不少媒體追訪。

羅志祥和周揚青交往9年，年初傳出情變，周揚青閉口多時直到上月才開口承認分手，更在小豬為了工作飛往當地的隔離期間爆料他私生活混亂，有週刊指出，爆料當晚小豬便打給周揚青道歉6小時，承諾痛改前非和不再與愷樂有關聯，才讓周揚青心軟鬆手。

先前陸媒指出，有人在深圳的萬豪酒店遇到羅志祥，猜測他應該在當地暫待一陣子，或是會飛到其他國家避風頭，而最新動向是，據《ETtoday星光雲》報導，小豬決定趕在母親節回台陪媽媽，他確定將搭今晚從上海飛抵松山的班機，21時45分飛抵台北，但對此傳聞，當事人暫無回應。

(中時電子報)